Prvý medzihviezdny asteroid mohol prísť z dvojhviezdy

'Oumuamua pomôže pochopiť vznik planét v iných hviezdnych systémoch.

20. mar 2018 o 16:52 Renáta Zelná

BRATISLAVA. Prvý asteroid z inej sústavy, ktorý pozorovala aj Slovenka, pochádza z takzvanej dvojhviezdy, teda hviezdnej sústavy zloženej z dvoch hviezd.

Naznačuje to najnovší výskum vo vedeckom časopise Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Má dve hviezdy

Medzihviezdny asteroid pozorovali astronómovia prvýkrát v októbri minulého roku. Po prvotnej zámene za kométu, ho klasifikovali ako asteroid a dostal meno 'Oumuamua.

Vedci teraz predpokladajú, že objekty podobné 'Oumuamua pochádzajú najmä z hviezdnych systémov s dvomi hviezdami.

Jedna z domovských hviezd asteroidu 'Oumuamua je zrejme horúca a veľká, pretože takéto hviezdne systému zvyknú mať viac kamenných objektov. Asteroid zo systému unikol zrejme niekedy počas formovania planét.

Zvláštny objekt

Fakt, že asteroid pochádza zo systému iných hviezd vedeli vedci najmä podľa jeho trajektórie a rýchlosti. Pohyboval sa rýchlosťou 30 kilometrov za sekundu. K Zemi sa priblížil najbližšie na vzdialenosť 33 miliónov kilometrov.

“ Môže nám povedať viac o vzniku planét v iných hviezdnych sústavách „ Alan Jackson

'Oumuamua je dlhý približne 200 metrov a na šírku ma 35 metrov. Vedci sa snažia prísť na to, odkiaľ presne pochádza ale aj to z čoho je zložený. Naposledy zistili, že môže mať ľadové jadro.

Aj keď asteroid už nikdy neuvidíme, vedci predpokladajú, že pomôže odhaliť mnohé tajomstvá o vzdialenom vesmíre.

"Rovnako ako my používame kométy na lepšie pochopenie vzniku planét v našej slnečnej sústave, nám možno tento zvláštny objekt môže povedať viac o vzniku planét v iných hviezdnych sústavách," vysvetľuje v tlačovej správe Královskej astronomickej spoločnosti hlavný autor výskumu Alan Jackson.

DOI: 10.1093/mnrasl/sly033