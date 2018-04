Autonómne auto po prvý raz zabilo chodca

Taxík od Uberu zrazil ženu v americkej Arizone.

19. mar 2018 o 18:53 Renáta Zelná

TEMPE, BRATISLAVA. Žena v arizonskom meste Tempe zomrela po tom, ako ju zrazilo autonómne vozidlo spoločnosti Uber. Ide zrejme o prvú smrť chodca, ktorú spôsobilo autonómne auto na verejnej ceste, informoval denník New York Times.

Auto ženu zrazilo, keď bolo v autonómnom režime. K nehode došlo v noci, keď žena prechádzala cez cestu mimo priechodu pre chodcov. Polícia bližšie nešpecifikovala, o ktorú noc išlo. Žena zomrela po prevezení do nemocnice.

Na sedadle vodiča sedel počas zrážky bezpečnostný vodič, pretože auotnómne autá Uberu sú zatiaľ iba v testovacej prevádzke. Auto šoféruje samo, no vodič môže do šoférovania kedykoľvek zasiahnuť, ak by malo auto ohroziť chodcov a iných vodičov.

Uber doteraz testoval autonómne taxíky v mestách Tempe, Pittsburgh, San Francisco a Toronto. Spoločnosť testovanie autonómnych vozidiel dočasne pozastavila.

„Cítime úprimnú sústrasť s rodinou. Pri vyšetrovaní tohto incidentu plne spolupracujeme s miestnymi orgánmi,“ znie podľa webu TechCrunch oficiálne vyhlásenie Uberu.