Nudge Night Slovakia: Ako využiť behaviorálnu ekonómiu v praxi?

Téma behaviorálnej ekonómie na Slovensku ešte nie je veľmi rozšírená, aj preto vznikla platforma Slovak Behavioral Economics Network.

19. mar 2018 o 13:53 MINDWORX

video //www.sme.sk/vp/36574/

Vo štvrtok 15.3.2018 sa v bratislavskom BINARIU uskutočnilo nezvyčajné podujatie s názvom Nudge Night Slovakia. Podujatie bolo zamerané na tému ktorá hýbe biznisom a verejnou správou v zahraničí, ale na Slovensku je o nej počuť veľmi málo. Táto téma je behaviorálna ekonómia a jej využitie v praxi.

Behaviorálna ekonómia je odvetvie na pomedzí ekonómie a psychológie, ktoré sa zaoberá tým, čo ovplyvňuje ľudské rozhodnutia a správanie a ako jednoducho tieto rozhodnutia meniť

Podujatie organizovala novovzniknutá nezisková platforma Slovak Behavioral Economics Network. Ako Matej Šucha (predseda SBEN) v úvode podujatia povedal, platforma má tri ciele – vysvetľovať, aplikovať a prepájať.

Vysvetľovať bežným ľuďom, firmám a inštitúciám, aký obrovský prínos môže pre nich mať využívanie behaviorálnych poznatkov, aplikovať tieto poznatky na zmenu správania ľudí k lepšiemu a prepájať univerzity, verejnosť a prax okolo týchto tém.

Napriek tomu, že téma behaviorálnej ekonómie na Slovensku ešte nie je veľmi rozšírená, podujatie bolo beznádejne vypredané. Malo dve hlavné časti, „BE for policy“ a „BE for business“.

V časti BE for policy prezentoval Francois Dessart zo Spoločného výskumného centra Európskej Komisie (Joint Research Center of teh European Comission) niekoľko príkladov, ako behaviorálne poznatky využívajú v EK. Hovoril napríklad, ako zjednodušením listov oneskorencom s platením daní v Belgicku dokázali dramaticky zvýšiť, percento tých, ktorí dane doplatili, alebo o psychológii za eko štítkami na elektrospotrebičoch.

Okrem prezentácie bola v časti zameranej na využitie behaviorálnych poznatkov pri tvorbe politík panelová diskusia so zástupcami štátnej správy a akademickej obce. V rámci panelovej diskusie, na potešenie veľkej časti publika, Viera Hainzl z úradu podpredsedu pre informatizáciu predstavila rozbiehajúci sa projekt behaviorálnej jednotky, ktorej cieľom bude tieto poznatky aplikovať do digitálnych služieb štátu.

Po prestávke sa rozbehla druhá časť, BE for business. Táto časť sa začala panelovou diskusiou so štyrmi zástupcami rôznych sfér biznisu. Tomáš Vatrt z behaviorálnej konzultačnej firmy MINDWORX hovoril napríklad o úspešných komerčných projektoch, ktoré sa im podarili na Slovensku, Jakub Křivan z firmy C-Quadrat zase hovoril o tom, ako emócie negatívne vplývajú na naše finančné rozhodnutia a ako sa proti nim brániť.

Vyvrcholením podujatia bola keynote prezentácia, ktorú mal Sam Tatam, Behavioral Strategy Director z britskej marketingovej firmy Ogilvy. Hovoril napríklad, ako pomocou rôznych behaviorálnych princípov pomohli zvýšiť predaj jednodolárových hranoliek v KFC v Austrálii, ale aj o tom, ako týmito poznatkami pomáhajú riešiť bezpečnosť práce vo výrobných firmách.

Pre jedného návštevníka malo podujatie dvojnásobne pozitívny efekt keďže vyhral vstup na júnovú konferenciu HR Leaders, na ktorej vystúpi asi najznámejší behaviorálny ekonóm súčasnosti Dan Ariely.

Podujatie Nudge Night Slovakia pritiahlo nečakaný záujem a úspešne odštartovalo platformu Slovak Behavioral Economics Network. Znamená to, že na Slovensku budeme o behaviorálnej ekonómii počuť stále viac a viac.