Našli jedno spoločné pravidlo, ktoré platí pre všetky galaxie

Všetkým galaxiám zrejme trvá miliardu rokov, kým sa otočia okolo stredu

16. mar 2018 o 16:19 Matúš Beňo

Okraju každej galaxie trvá približne miliardu rokov, kým obehne okolo stredu, naznačuje štúdia.(Zdroj: ESO/IDA/Danish 1.5 m/R. Gendler and J.-E. Ovaldsen)

BRATISLAVA. Eliptické, prstencové, nepravidelné, šošovkové, špirálové aj s priečkou, dokonca aj šošovkové s priečkou.

Nech už majú galaxie akýkoľvek tvar, podľa najnovšej štúdie medzinárodného tímu astronómov sa zdá, že ich spája jedna špecifická vlastnosť.

Keby ste sa nachádzali na okraji akejkoľvek galaxie, trvalo by vám približne miliardu rokov, kým by ste vykonali jeden celý obeh okolo stredu galaxie. A to dokonca bez ohľadu na veľkosť samotnej galaxie.

Vedci pravidlo zistili na základe meraní radiálnej rýchlosti vodíka v takmer 130 galaxiách, ktoré sa líšili svojimi vlastnosťami.

Štúdiu publikovali v magazíne The Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Malá či veľká, obeh trvá rovnako

"Nie je to presné ako švajčiarske hodinky, no bez ohľadu na to, či je galaxia malá, alebo veľká, jeden obeh okolo stredu galaxie by vám trval miliardu rokov," vysvetľuje v tlačovej správe profesor Gerhardt Meurer.

Zistenia jeho tímu naznačujú, že menšie galaxie sa preto musia pohybovať pomalšie, keďže v rovnakom čase musia prejsť kratšiu vzdialenosť.

Zistili to na základe meraní radiálnej rýchlosti vodíka v galaxiách, ktoré im umožnili vypočítať, ako dlho by galaxiám trvalo, kým by vykonali jeden celý obeh okolo svojho stredu.

Astronómovia tiež zistili, že rovnako veľké galaxie majú vnútri približne rovnakú priemernú hustotu.

"Objav takejto pravidelnosti v galaxiách nám veľmi pomôže porozumieť ich mechanike. Nenašli by ste hustú galaxiu, ktorá by rotovala rýchlo, zatiaľ čo iná, rovnako veľká len s oveľa menšou hustotou, by rotovala pomalšie," pokračuje Muerer.

Staršie hviezdy na okraji

Okrem toho, že okraju galaxií by otočenie trvalo miliardu rokov, vedci na ich prekvapenie zistili, že sa tam nachádzajú aj výrazne staré hviezdy. Na základe súčasných modelov totiž čakali, že na okrajoch budú iba mladšie, novo vzniknuté hviezdy a medzihviezdny plyn.

"Vďaka tomuto výskumu už vieme, že galaxiám trvá otočenie okolo stredu miliardu rokov a ich okraje sú plné starších a mladších hviezd," uzatvára Muerer.

Vedci však upozorňujú, že ich výber mohol podliehať selektívnej zaujatosti, pretože mohli mať šťastie a do výskumu zahrnuli špecifické galaxie. Na univerzálne potvrdenie preto bude treba dodatočný výskum.

DOI: 10.1093/mnras/sty275