Nezhadzujte staré hniezda lastovičiek, chcú sa do nich vrátiť

Živia sa iba hmyzom, ktorý chytia rovno vo vzduchu. V období neutíchajúcich dažďov, keď žiaden hmyz nelieta, sú odsúdené na hladovku.

15. mar 2018 o 19:25 Nina Sobotovičová

Kedy začnete mať pocit, že už konečne prišla jar? Nemálo ľudí sa pri tejto otázke neriadi počasím ani kalendárom.

Oficiálnym koncom zimy je podľa nich chvíľa, keď drôty elektrického vedenia obsadia prvé lastovičky. Zo zimovísk sa tieto sťahovavé spevavce vracajú už v marci. V našich končinách sa každú sezónu zdržia približne pol roka a za ten čas stihnú pochytať asi pol milióna múch a motýľov.

Zimovali v južnejších častiach Afriky, v Indii či Južnej Amerike. Teraz sa vracajú na miesta, ktoré sa približne do septembra stanú ich hniezdiskom.

Húfne prilietavajú do oblastí nad obratníkom Raka. Sem patrí Severná Amerika, Európa aj prevažná časť Ázie. Na Slovensku žijú takmer všade, s výnimkou vyššie položených lokalít.

Ako často je vo vzduchu?

Lastovička je o čosi väčšia ako vrabec, dorastá približne do osemnásť centimetrov. Krídla má pomerne dlhé a končisté. Typický je vykrojený chvostík, ktorý tvarom pripomína vidlicu. Pri pohľade zvrchu je lastovička čierna a jej pierka majú modrastý odlesk.

Spodná časť tela je sfarbená v bledých odtieňoch. Perie na brušku je najčastejšie biele alebo ružovohnedé. Na hrdle aj medzi očami má hrdzavočervený fliačik.

(zdroj: WIKIMEDIA COMMONS )

Lastovička je takmer nepretržite v povetrí. Telo má štíhle a dokonale prispôsobené, aby mohla počas letu predvádzať najrôznejšie akrobacie a dokázala pri tom aj loviť.

Živí sa totiž iba hmyzom, ktorý chytí rovno vo vzduchu. Kŕmi sa najmä muchami, ktoré loví širokým zobáčikom otvoreným dokorán. Aj piť dokáže v letku, stačí, aby sa spustila tesne nad hladinu a nabrala si vodu do zobáčika. Ťažké chvíle pre lastovičky nastávajú v období neutíchajúcich dažďov. Keďže vtedy žiaden hmyz nelieta a lastovičky sa inak nakŕmiť nedokážu, sú odsúdené na hladovku.

Kto sa vracia skôr?

Zo zimovísk sa ako prvé vracajú samčeky, aby hneď obsadili svoje hniezda z minulej sezóny. O pár dní prilietavajú aj ich družky. Nie je však pravidlom, že vtáky, ktoré ešte vlani tvorili pár, budú opäť hniezdiť spolu. Niektoré lastovičie vzťahy trvajú iba jednu sezónu.

Ak lastovičky svoje hniezda nenájdu, začnú budovať nové. Je to veru poriadna lopota. Pri stavbe domčeka si samec so samičkou vzorne pomáhajú.

Musia totiž nanosiť veľké množstvo guľôčok z hliny, ktorú zmiesia so slinami, aby vzniklo blato a aby držalo pohromade. Je to jediný moment, keď nie sú vo vzduchu, ale na zemi, pretože tam hľadajú stavebný materiál. Hniezdo potom popretkávajú steblami trávy či slamy a zvnútra ho vystelú perím. Ak na jeseň nájdete na terase alebo v garáži opustené lastovičie hniezdo, určite ho nezhadzujte. Práca usilovných vtáčat by vyšla nazmar.

Sú dnes bližšie k ľuďom?

Kým v minulosti hniezdili skôr v skalných stenách, za posledné desaťročia sa dostali veľmi blízko k ľuďom. Lastovičky si stavajú hniezda najmä v dedinských maštaliach či chlievoch, kde nájdu dosť potravy – múch. Rady sa však usadia aj v meste pod strechami budov.

Párik lastovičiek zvyčajne zahniezdi dva až trikrát do roka. V každej zo znášok je pritom asi päť bielych vajec s tmavohnedými škvrnami. Sedí na nich iba budúca mama. Keď sa asi po dvoch týždňoch začnú vykľúvať mláďatá, starostlivosť o ne preberú obaja rodičia. Usilovne svoje ratolesti kŕmia, až kým mladé lastovičky neopustia hniezdo.