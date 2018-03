PlayStation Plus v marci prináša Bloodborne a legendu z čias PS2

Od včera si môžete v predplatenej službe sťahovať novú nádielku hier.

7. mar 2018 o 18:32 Matúš Beňo

BRATISLAVA. Už niekoľko dní pred samotným ohlásením nových hier v predplatenej službe PlayStation Plus kolovali reči, že by to mohla byť jedna z najlepších nádielok doteraz. Po oznámení sa ukázalo, že zákulisné reči neklamali.

Tento mesiac sú hlavnými ťahákmi pre hráčov s PS4 odbočka zo série Souls hier v podobe hororového Bloodborne, ktorý sa inšpiroval príbehmi H. P. Lovecrafta a remake legendárnej klasiky Ratchet & Clank ešte z čias PlayStation 2.

Pre PlayStation 3 je prichystaná vynovená verzia akčnej adventúry Legend of Kay Anniversary a akčná plošinovka Mighty No. 9. Na Vite si hráči zahrajú nové poňatie bombermana v podobe Bombing Busters či horor Claire: Extended Cut. Obe hry si môžu užiť aj hráči s PlayStation 4.

Bloodborne

Hneď na začiatok - ak ste hrali Dark Souls a privádzal vás k zúfalstvu, radšej sa Bloodborne vyhnite. So sériou Souls totiž zdieľa mnoho podobného, hlavne v tom, koľkokrát zomriete počas hrania. A nie, že raz či dvakrát, bude to pár desiatok až stoviekkrát.

Napriek mnohým spoločným znakom je však Bloodborne štýlom celkom iná hra. Kým v Dark Souls ste mohli čakať a reagovať na útoky, v Bloodborne musíte od začiatku prevziať v každej potýčke iniciatívu a byť ten, kto určuje tón boja.

Bloodborne navyše jedinečným herným spôsobom vytvára ucelený a prepojený svet, ktorý musí hráč objavovať a dávať si dohromady jednotlivé dielce temného príbehu okolo mesta Yarnham. Tvorcovia sa pri jedinečnom dizajne inšpirovali jednak príbehom o Drakulovi a architektúrou z Rumunska a Českej republiky.

Napriek svojej náročnosti a obťažnosti hra ponúka jedinečný zážitok, ktorý vám neustále dáva veľmi dobre pocítiť, že ste si výhru po toľkom zúfaní zaslúžili a motivuje, aby ste šli ďalej.

Ratchet & Clank

Kedysi dávno, v ére PlayStation 2, súperili o srdcia plošinovkových fanúšikov hlavne dve série: Jak and Daxter a Ratchet & Clank. Ťažko vybrať, ktorá je lepšia. No kým posledný diel príbehu o Jakovi a Daxterovi vyšiel ešte na PSP, Ratchet & Clank sa predvádzali aj na predchádzajúcej generácii PlayStation.

A teraz sa dostávajú aj na súčasnú PS4 s dielom, ktorý vznikol podľa filmu podľa hry.

Lenže kým kvalita filmu kolísala, kvalita hry bola rádovo lepšia. A napriek tomu, že najnovšie dobrodružstvo chlpáča Ratcheta a plecháča Clanka vychádza z vôbec prvého dielu, pôsobí ako nová hra. Opäť vás však čaká dávka nadneseného humoru, ktorý sa nebojí búrať povestnú štvrtú stenu, egomanského kapitána Qwarka, cestovanie medzi planétami, či zbraň, ktorá premení protivníkov na ovce, alebo diskoguľu, ktorá zas nepriateľov roztancuje.

Inšpirácia klasikou

Do ponuky sa dostali aj nové prepracovanie staručkého Bombermana v podobe hry Bombing Busters, v ktorej hráči musia poraziť pekelné príšery v bludiskách. Hrať pritom môžu sólo alebo aj s viacerými hráčmi aj na jednej konzole.

Mighty No. 9 zas pripomenie staré automatové dvojrozmerné strieľačky, len v modernom háve. Hru si navyše môžu zahrať aj viacerí hráči naraz

Pre milovníkov hororových príbehov je v ponuke hra Claire: Extended Cut, ktorá ponúka zmes modernej a retro pixel-artovej grafiky. Hra má viacero zakončení, ktoré vychádzajú z rozhodnutí hráča a z paniky, ktorú zažíva hlavná postava.