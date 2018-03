Svetoznámy fyzik: Mimozemšťanov objavíme ešte v tomto storočí

Viacero hypotéz sa snaží vysvetliť, prečo sme stále nenarazili na dôkazy o živote vo vesmíre.

28. feb 2018 o 16:27 Matúš Beňo

BRATISLAVA. Ľudstvo narazí na mimozemskú civilizáciu do konca tohto storočia. Myslí si to svetoznámy teoretický fyzik a popularizátor vedy Michio Kaku.

Kaku si myslí, že do roku 2100 narazíme na rádiové vysielanie mimozemsťanov.

Otázkou zostáva, či im v tom čase dokážeme aj odpovedať. Podľa vedca to totiž nebude len otázkou technológie.

Vyjadril sa tak na sociálnej sieti Reddit, na ktorej v rámci sekcie Ask Me Anything (AMA, Pýtaj sa na čokoľvek, pozn. red.) odpovedal na otázky používateľov.

Tri typy mimozemšťanov

"Zariskujem a poviem, že osobne verím, že ešte v tomto storočí objavíme mimozemskú civilizáciu tak, že narazíme na jej rádiové vysielanie. Ale keďže môžu byť desiatky svetelných rokov ďaleko, komunikovať s nimi bude ťažké," vysvetlil Kaku.