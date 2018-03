Otestovali najväčšie lietadlo, prekonalo svoju rýchlosť

Stratolaunch má slúžiť ako mobilná odpaľovacia platforma.

28. feb 2018 o 14:38 Matúš Beňo

BRATISLAVA. Stratolaunch, lietadlo s dvojitým trupom a najväčším rozpätím krídiel na svete, je opäť bližšie k prvému štartu.

Uplynulý víkend sa na pristávacej ploche v Mohavskej púšti v Kalifornii odohral úspešný pozemný test, keď lietadlo na ploche dosiahlo rýchlosť 74 kilometrov za hodinu. Oproti poslednému testu v decembri minulého roka to predstavuje nárast o takmer 28 kilometrov za hodinu.

Cieľom testu bolo overiť, či sa lietadlo dá ovládať a či dokáže zastaviť. Dátum prvého vzletu ešte nestanovili, no očakáva sa, že by to mohlo byť budúci rok.

Platforma pre štart vo vzduchu

Stratolaunch má v budúcnosti slúžiť ako mobilná odpaľovacia platforma pre rakety na nízku obežnú dráhu Zeme.

Štart rakiet vo vzduchu má niekoľko výhod. V prvom rade, raketa štartuje z väčšej výšky, čiže musí prekonať menšiu časť atmosféry. Nespornou výhodou je aj výška štartu rakiet, keďže by sa tak vyhli nepriaznivému počasiu.

Lietadlo s rozpätím krídel 117 metrov poháňa šesť dvojprúdových motorov Pratt & Whitney, ktoré inžinieri získali z dvoch Boeingov 747-čiek. Z týchto lietadiel získali aj ďalšie súčiastky ako podvozky či avioniku. Piloti sa nachádzajú iba v pravom z dvoch trupov, v ľavom je elektronika.

Aj keď stroj vyrobili hlavne z kompozitných materiálov, web Popular Mechanics upozorňuje, že na vzlet bude Stratolaunch musieť minimálne zdvojnásobiť svoju rýchlosť, ak nie aj viac.

Lacný nosný systém

Lietadlo by malo byť schopné vyniesť do vzduchu náklad s hmotnosťou viac ako 240 ton. Jeho maximálna vzletová hmotnosť je 590 ton, čo je viac než majú bežné dopravné lietadlá.

Stratolaunch by mal vzlietnuť a vypustiť až tri nosné rakety Pegasus naraz. Pegasus sa používa na dopravu malého nákladu na nízku obežnú dráhu Zeme.

Inžinieri zatiaľ testujú lietadlo krok po kroku. Po každej novej skúške kontrolujú a upravujú jednotlivé systémy. Zakladateľ Paul Allen verí, že jeho metóda ponúkne lacný a prístupný nosný systém.