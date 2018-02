Airbus A380 je kráľom oblohy. Čo pasažier chce, to dostane

Autor: Quark/Rastislav Oslej

Rýchly nárast leteckej dopravy v 60. rokoch minulého storočia, keď každých dvanásť mesiacov rástol počet cestujúcich približne o dvadsať percent, viedol leteckých konštruktérov k stavbe veľkých lietadiel.

A tak 9. februára 1969 vzlietol prototyp slávneho lietajúceho slona – Boeing 747, známy aj ako Jumbo Jet.

V čase vzniku mal nielen nevídané rozmery, ale najmä netradičný tvar – za pilotnou kabínou rozšírenú hornú palubu, pripomínajúcu hrb. Toto druhé podlažie bolo určené pre pasažierov prvej triedy.

Neskoršie verzie, ktoré neboli rozdelené na triedy, dokázali vďaka dvom podlažiam previezť naraz vyše 500 cestujúcich.

V januári 1970 sa uskutočnil prvý komerčný let sedemstoštyridsaťsedmičky. Let z New Yorku do Londýna vykonal stroj pomenovaný Clipper Victor, patriaci spoločnosti PanAm.

Jumbo mal okamžitý komerčný úspech a začal kraľovať dopravným lietadlám. Vyrobilo sa vyše 1 400 kusov a to v rôznych modifikáciách, veľkostiach a úpravách. Dňa 27. apríla 2005 však Jumbo musel opustiť trón.

Do vzduchu sa vzniesol po prvý raz Airbus A380 – a nový kráľ neba zasadol na trón dopravných lietadiel. Zomrel kráľ, nech žije kráľ!

Zrodenie panovníka

Prvé štúdie o európskom vysokokapacitnom lietadle z dielne Airbusu sa datujú do roku 1990.