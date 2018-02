Keramika aj svätyňa. Najväčšia zatopená jaskyňa odhaľuje mayské artefakty

Nájdené ľudské pozostatky siahajú ešte hlbšie do minulosti, než sme čakali.

22. feb 2018 o 17:08 Matúš Beňo

BRATISLAVA. V týždňoch po objavení najväčšej zatopenej jaskyne na svete sa archeológom podarilo odhaliť prvé artefakty, ktoré sa v nej ukrývali.

Potápači našli kosti dávno vyhynutých zvierat, kúsky keramiky, ale aj ľudské pozostatky.

Naznačujú, že ľudská aktivita sa na území východného Mexika sa datuje ešte hlbšie do minulosti, ako sa doteraz predpokladalo.

Pozostatky by mohli osídlenie oblasti umiestniť až ku koncu poslednej ľadovej doby.

O predbežných výsledkoch informoval podmorský archeológ Guillermo de Anda z mexického Národného inštitútu antropológie a dejín.

Mayská obchodná cesta

Prepojenie dvoch zatopených jaskynných systémov Sac Actun objavili v polovici januára. Celý systém meria 347 kilometrov, pričom jeho rozvetvenosť opisujú ako chobotnicu.

Vedie doň vyše 250 zaplavených závrtov zvaných cenote, ktoré vznikajú po prepadnutí povrchu.

Archeológovia zatiaľ napočítali takmer dvesto archeologických miest, z ktorých vyše stoštyridsať patrí mayskej civilizácii.

"Je to nepochybne najdôležitejšie zatopené archeologické miesto na svete. Významným prvkom jaskyne je množstvo archeologických artefaktov v nej a miera ich zachovania," vysvetlil v tlačovej správe de Anda.

Ľudské pozostatky a zrejme obhorené kosti majú podľa výskumu viac ako deväťtisíc rokov.

Naznačovalo by to, že prítomnosť ľudí v oblasti siaha ešte hlbšie do minulosti, než sa doteraz predpokladalo. Doterajšie odhady hovorili, že ľudia v oblasti žili už pred tritisíc rokmi.

Archeológovia si však myslia, že ľudia v spleti jaskýň nežili, skôr ich využívali ako zdroj vody a ako posvätné miesto, keďže mayská kultúra bola s jaskyňami spätá.

Potápači tiež našli úlomky keramiky, schodisko vedúce do jedného zo zatopených závrtov, ale aj svätyňu pre mayského boha obchodu.

Preto si archeológovia myslia, že systém jaskýň bol súčasťou starobylej mayskej obchodnej cesty.

"Obchodníci chodievali po zaužívaných cestách a takéto miesta slúžili ako rituálne pútnické body. Zastavovali sa pri nich, dali obetu bohom a zanechali po sebe značku," doplnil de Anda.

Zatopila ich stúpajúca hladina

Potápači našli aj kosti obrovských leňochodov, medveďov a slonom podobných zvierat, ktoré patria do čeľade Gomphotheriidae.

Systém jaskýň pritom nebol vždy zatopený. Na konci poslednej ľadovej doby hladina vody stúpla a jaskyne zatopila.

Výskumníci však varujú, že jaskyňu už teraz ohrozuje ľudská aktivita. Chodia sa do nej kúpať a šnorchľovať turisti, pričom neďaleko vedie aj veľká diaľnica, ktorá oblasť znečisťuje.