Odhalili tajomstvo starorímskych brán do pekla. Zabíjali oxidom uhličitým

Rituálne obety dokladali aj vtedajší historici.

19. feb 2018 o 16:44 Matúš Beňo

BRATISLAVA. Bránu do pekla našli vďaka tomu, že ani po dvoch tisícročiach nestratila na sile. Archeológovia si všimli, že vtáky, ktoré sa k otvoru do jaskyne priblížili, zrazu padali k zemi mŕtve.

Prečítajte si tiež: Prejdite sa po antickom Ríme vďaka 3D modelu

Pred vyše 2200 rokmi bránu využívali k obetám zvierat pri náboženských ceremóniách. Kňazi do jej blízkosti priviedli zdravé býky, ktoré zrazu prišli o život, no kňazom sa nič nestalo. Vysvetľovali si to nadprirodzenými silami, ktoré vychádzali z podsvetia.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Vedci si teraz myslia, že odhalili tajomstvo tejto jaskyne. Za náhle úmrtia zvierat môže seizmická aktivita, z ktorej sa na povrch cez pukliny dostáva koncentrovaný oxid uhličitý v takej miere, že je schopný zabíjať.

Oxid zároveň v okolí jaskyne vytvára "jazero" plynu, ktoré vystupuje desiatky centimetrov nad zem.

Štúdiu publikovali v magazíne Archaeological and Anthropological Sciences.

Jazero plynu

Brána do pekla, ktorú prezývali aj Plutova brána podľa rímskeho boha podsvetia, sa nachádzala v starovekom meste Hierapolis na území dnešného Turecka. V roku 133 pred naším letopočtom sa mesto stalo súčasťou Rímskej ríše, keď jej kráľ Attalos III. v záveti odkázal svoju krajinu.

Brána bola v skutočnosti jaskyňa, okolo ktorej obyvatelia mesta vybudovali arénu s kamennou bránou, obkolesenou chrámom a vyvýšenými kamennými miestami na sedenie.