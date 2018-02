Inteligentnú domácnosť má aj Panasonic, vyskúšali sme ju

Odhalí zlodeja, rozbité okno, tečúcu vodu a prezradí aj najväčšieho žrúta elektrickej energie.

20. feb 2018 o 13:00 Matúš Paculík

Panasonic Smart Home Páči sa nám: inštalácia, príslušenstvo, bez mesačných poplatkov Nepáči sa nám: cena mohla byť nižšia Hodnotenie: 8,5 Cena: od 159 eur za základný balíček

Produkt na test poskytla spoločnosť Panasonic

Nainštalovať ho zvládne každý, používať tiež a navyše vás nečakajú žiadne mesačné poplatky. Inteligentná domácnosť od Panasonicu je hlavne o zabezpečení domova, ale zvládne aj niektoré ďalšie úlohy.

Jednoduchý začiatok

Pod označenie múdra domácnosť sa dá dnes skryť prakticky čokoľvek, od farebnej žiarovky cez reproduktor počúvajúci vaše príkazy až po komplexný systém sledovania domácnosti.

Panasonic Smart Home je riešenie určené pre bežnú domácnosť, teda do bytovky alebo rodinného domu, no pokojne po ňom môžu siahnuť aj majitelia menších obchodov, či kancelárií.

Jeho inštalácia a samotná prevádzka je veľmi jednoduchá a bezpečná. Na komunikáciu so svetom potrebuje klasický prístup na internet, no interné spojenie základne so senzormi a doplnkami prebieha cez bezpečný DECT štandard.

Prvým krokom je zapojenie centrálneho modulu, takzvaného hubu. On komunikuje so všetkými doplnkami, zaznamenáva údaje na pamäťovú kartu a oznámi každú udalosť priamo na váš smartfón (dokáže komunikovať aj cez pevnú linku).

Všetky ďalšie doplnky ak, medzi ktoré patria napríklad senzory dverí, vody, či pohybu spárujete jednoducho stlačením tlačidla. Žiadne zadávanie kódov, či obsluha v neprehľadnej webovej aplikácii.

A keďže na komunikáciu nepotrebuje domácu Wi-Fi sieť, môžete senzory umiestniť až do vzdialenosti 300 metrov.