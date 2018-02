Objavili novú rodinu antibiotík, môžu nás zachrániť

Vedci našli novú rodinu antibiotík a gény fungujú aj po smrti organizmu.

16. feb 2018 o 15:40 Tomáš Prokopčák, Andrej Svitok, Viera Ráczová

Vypočujte si podcast TECH_FM

S mikróbmi vedieme vojnu. My sme sa naučili používať antibiotiká, baktérii si vytvárajú odolnosť.

Momentálne v týchto biologických pretekoch prehrávame. Vedci však narazili na novú rodinu antibiotík, ktorá môže pomôcť.

Tiež zistili, že po smrti sa začnú zapínať niektoré gény. Pravdepodobne je to obranný mechanizmus v DNA, no mohol by pomôcť pri odhadovaní presného času smrti.