Zmeny v génoch nastávajú aj po smrti, môžu odhaliť jej čas

Súčasné postupy stanovia čas smrti na hodiny, gény by to mohli skrátiť na minúty.

15. feb 2018 o 16:58 Matúš Beňo

BRATISLAVA. Keď človek zomrie, telo sa v tom okamihu nevypne. Na úrovni génov v bunkách stále prebiehajú ďalšie procesy, ktoré môžu trvať hodiny, či dokonca aj dni po tom, čo naše srdce prestane biť.

Medzinárodný tím vedcov zistil, že do 24 hodín po smrti človeka nastanú v rôznych ľudských orgánoch a tkanivách genetické zmeny. Vznikajú tak znaky, vďaka ktorým dokázali určiť čas úmrtia oveľa presnejšie.

Súčasné postupy, ktoré sa opierajú o vnútornú telesnú teplotu, stuhnutie svalstva, či hladiny draslíka v sklovci, čas smrti určujú v rozpätí hodín.

Nový postup by čas smrti mohol odhaliť až na niekoľko minút presne, pričom vedcom pomáha aj počítačový program. Zároveň dúfajú, že ich výskum by sa raz mohol vyvinúť do podoby forenzného nástroja.

Štúdiu, ktorej cieľom bolo po prvýkrát zmapovať genetickú aktivitu po smrti, publikovali v magazíne Nature Communications.

Štyri tkanivá na čas smrti

Zmeny, ktoré v tele nastávajú na úrovni génov, by sa dali prirovnať vareniu vody. Keď ju privediete do varu a vypnete plyn, voda bude stále bublať.

Zatiaľ však sa presne nevie, ako dlho by po smrti mohli v ľudskom tele "bublať" rôzne procesy. Laboratórny výskum na zvieratách ukázal, že v niektoré gény ostali aktívne aj štyri dni po smrti.