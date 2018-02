Vzdajú sa skôr kamarátov či smartfónu? Ako ľudia využívajú telefóny (prieskum)

9. feb 2018 o 16:44 Matúš Beňo

BRATISLAVA. Tretina ľudí má svoj smartfón pri sebe viac ako dvadsať hodín denne, kontrolujú ho až niekoľkokrát za hodinu.

Deväť z desiatich ľudí si telefón v kine len stíši a ak tretina z nich dostane počas filmu správu, hneď aj odpíše.

Ľudia by sa oveľa radšej vzdali televízora a sladkostí než smartfónu, ale úplne naopak je to v prípade sexu.

Výsledky ukázal veľký prieskum o používaní smartfónov v jedenástich európskych krajinách (Stredná Európa, Dánsko a krajiny Balkánu) a Turecku. Slovensko do prieskumu nezahrnuli.

Prieskum na zadanie firmy Huawei vykonala agentúra IPSOS na vzorke 6012 ľudí vo veku 18 až 45 rokov.

Ľudí sa pýtali na ich vzťah k telefónom, za akým účelom a ako často ich používajú, kam si ich berú, ale aj či by sa vzdali smartfónov alebo konkrétnych činností alebo pod akým menom majú v kontaktoch partnera.

Raz za týždeň cez mobil nakupujeme

Mobil sa stáva nákupným košíkom. Za posledný týždeň ho na nákup využila polovica opýtaných ľudí. Na týždennej báze využívajú

Za posledný týždeň pred prieskumom viac ako ľudia najčastejšie využívali telefón na posielanie textových správ, fotenie a prezeranie sociálnych sietí.

Za uplynulý rok absolútna väčšina účastníkov prieskumu najčastejšie používala smartfón na hľadanie informácií a zábavu. Až 87 percent chce byť v kontakte so svojimi priateľmi a svoje zariadenia používajú hlavne na sociálne siete, po ktorých s 81 percentami nasleduje spravodajstvo a sledovanie najnovších udalostí.

Tri štvrtiny respondentov používa svoje zariadenia aj na navigáciu či internet banking. Najmenej, len šestnásť percent ľudí, využíva smartfón s cieľom nájsť si partnera.

Najmenej často sa používa telefón s cieľom získať rande či za účelom rezervácií.

Bez telefónu ani na krok

Skutočnosť, že sa z telefónu stáva všestranný spoločník, potvrdzuje aj počet hodín, ktorý s ním ľudia strávia. Až tretina respondentov má smartfón pri sebe viac ako dvadsať hodín denne, pričom v Česku je to až 41 percent obyvateľov.

Priemerne to vychádza na 13,3 hodiny denne, pričom aktívne ľudia používajú telefón takmer štyri hodiny denne.

Viac ako štvrtina (29 percent) ľudí pritom v dotazníku uviedlo, že až niekoľkokrát za hodinu zvyknú kontrolovať, či im neprišla nová správa, email, alebo iné upozornenie zo sociálnych sietí. Až 32 percent Chorvátov pritom priznalo, že telefón kontrolujú aj viac ako dvanásťkrát za hodinu.

Tri štvrtiny telefónov boli na záchode

Výskumníci sa v dotazníku pýtali aj na miesta, kam so svojimi zariadeniami ľudia chodia.

Na toaletu bez telefónu nevkročí dvanásť percent opýtaných, občas si ho vezme dvadsaťjeden percent ľudí a nikdy až štvrtina. Opačná situácia nastáva v kuchyni, keď tretina opýtaných ho má vždy pri sebe, ale len podľa šiestich percent ľudí v nej nemá telefón čo robiť.

Každý druhý človek má telefón po ruke vždy v spálni. V takom prípade ho má viac ako dve tretiny opýtaných po ruke a pred spaním si vždy nezabudne skontrolovať správy, emaily a sociálne siete tretina ľudí. Približne rovnaký počet ľudí tak spraví aj ráno po zobudení.

Len okolo päť percent ľudí má telefón v inej miestnosti a nekontroluje ho ani pred spaním, ani po zobudení.

Vždy si telefón zo sebou vezme von, a to aj na krátky moment, každý druhý opýtaný.

Viac ako štyridsať percent pracujúcich ľudí by sa po telefón vrátilo aj v prípade, ak by mali do práce meškať, pričom približne rovnaký počet by sa poň vrátilo len v prípade, ak by mali dostatok času.

V prípade študentov by sa tretina vrátila aj za cenu meškania, ale až každý druhý by sa po telefón vrátil, keby mal čas.

Dáni by sa vzdali aj sexu

Na kultúrnych podujatiach už býva zvykom, že umelci alebo usporiadatelia žiadajú návštevníkov, aby si telefón vypli a odložili.

Podľa prieskumu si však len desatina ľudí telefón vypne a takmer tri štvrtiny si ich len stíši. Tri percentá ľudí sa neobťažuje spraviť ani jedno. Ak divákom príde počas premietania správa, takmer tretina hneď aj odpovie, viac ako tretina si správu prečíta a odpovie po filme, respektíve počká až na koniec.

Keďže je smartfón neoddeliteľnou súčasťou našich životov, výskumníkov zaujímalo, či by sa ich ľudia vzdali na úkor iných vecí.

Okolo sedemdesiat percent opýtaných by sa radšej vzdalo televízora, sladkostí na mesiac a alkoholu na pol roka než telefónu. Opačná situácia nastala v prípade sexu, ktorého by sa vzdalo len štvrtina ľudí. Situácia však bola prekvapivo vyrovnanejšia v Dánsku, kde by používanie telefónu uprednostnilo až 43 percent opýtaných.

Málo ľudí by sa tiež vzdalo dovoleniek počas roka (36 percent), randenia (40 percent), hrania sa s deťmi (10 percent) či stretnutí s priateľmi (26 percent). V poslednom prípade opäť vyskočilo Dánsko, kde by viac ako štyridsať percent ľudí uprednostnilo pred priateľmi telefón.

Celkovo vyrovnanejšia situácia nastala pri konfrontácii telefónov a počítačov, v ktorej by sa smartfónov vzdalo 47 percent opýtaných.

Šestnásť percent ľudí rozhodne priznalo, že sú zavislí na telefóne, skôr s týmto tvrdením súhlasí približne štvrtina používateľov.

"Otravný mobil" je len póza

Keď výskumníci ľudí požiadali, aby si vybrali medzi dvoma slovami, ktoré najlepšie opisujú ich vzťah k telefónu, ľudia si v prevažnej väčšine vybrali, že telefón majú radi a je im veľmi nápomocný. Ľuďom tiež telefón stojí za to, čo platia a spája ich so svetom.

Avšak len pre 56 percent ľudí predstavuje telefón slobodu, 44 percent ľudí však naopak zväzuje. Okolo tretiny ľudí rozhodne súhlasí, respektíve skôr súhlasí, že sa necítia príjemne, ak si telefón zabudnú doma.

Pre ľudí, ktorí práve začínajú vzťah, je podľa prieskumu telefón tiež dôležitý. 24 percent z nich rozhodne súhlasí, že smartfón je dôležitý, takmer tretina skôr súhlasí.

Pre ľudí, ktorí majú vzťah na diaľku, je však telefón ešte dôležitejší: rozhodne súhlasí 44 percent opýtaných, skôr súhlasí 34 percent.

Viac ako polovici ľudí tiež vadí, ak sa osoba, s ktorou sa rozprávajú, debatu preruší a začne telefonovať, alebo kontroluje telefón a prípadne odpovie na správu.

Napriek množnostiam, ktoré smartfóny ponúkajú v prípade aplikácií na randenie, len trinásť opýtaných ich považuje za veľmi dôležité, respektíve dvadsaťtri percent za skôr dôležité, rozhodnúť sa nevie takmer tretina opýtaných. Pri budovaní nového a udržiavaní vzťahu boli čísla len o niečo málo vyššie.

Smartfóny však boli oveľa dôležitejšie pri udržiavaní kontaktu s priateľmi. Pre 37 percent opýtaných je telefón veľmi dôležitý nástroj, pre takmer každého druhého človeka skôr dôležitý.

Strážca tajomstiev

Z ľudí, čo majú partnerov, štvrtina má v telefóne veci, ktoré by im nikdy neukázala. 43 percent ľudí majú v telefóne veci, ktoré by deťom nikdy neukázali. Približne rovnaký počet ľudí uviedlo, že majú v telefóne veci, ktoré by nikdy neukázali ani priateľom.

Ľudia najčastejšie telefonujú svojim rodičom, v tesnom závese sú to partneri. Opýtaní sa tiež viac ozývajú priateľom rovnakého pohlavia (33 percent) než priateľom iného pohlavia (dvanásť percent).

Miesto má aj vo vzťahoch

Najčastejšia správa pre milovanú osobu, ktorou preukazujú náklonnosť, je pre 45 percent opýtaných "ľúbim ťa", ktorú približne tretina pošle ako obyčajnú správu.

Aspoň raz tretina ľudí použila aplikáciu na randenie, každý druhý flirtoval cez textové správy, 26 percent ľudí poslalo šteklivé správy a len pätnásť percent poslalo aj nahú fotografiu. Viac ako tretina nikdy nič takéto nespravila.

Na budovanie vzťahu najčastejšie ľudia používali textové správy (68 percent), viac ako každý druhý človek potenciálnym partnerom aj volal.