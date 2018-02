Slovenka bude skúmať v NASA, pripravuje cestu na Mars

Osem mesiacov bude Michaela Musilová skúšať simulované situácie podmienok na červenej planéte.

8. feb 2018 o 14:06 Lucia Lackovičová

Keď Andy Weir písal román Marťan, nenechal nič na náhodu. Technologické postupy, ktoré opisoval v knihe, konzultoval s odborníkmi.

Spomínate si na scénu s vybuchnutým skleníkom? To, či a ako by po podobnom incidente mohli prežiť extrémofilné baktérie, Andy Weir konzultoval so Slovenkou Michaelou Musilovou.

Osem mesiacov na misii

Čo sa môže stať v rôznych iných, simulovaných situáciách teraz, bude Michaela skúmať osem mesiacov na Havajských ostrov počas misie, ktorú organizuje NASA.

Je to už tretia Michaelina misia, prvá priamo pod hlavičkou NASA a bude v nej mať na starosti celý výskum.

Uvažovalo sa o nej aj ako o šéfke misie, napokon je však šéfom NASA a manažérsky skupinu zastreší matematik z Kórey.