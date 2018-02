Unikli ďalšie zábery Galaxy S9, predávať sa bude v štyroch farbách

Telefóny predstaví Samsung koncom februára v Barcelone.

6. feb 2018 o 12:04 Matúš Beňo

BRATISLAVA. Najnovší únik záberov na novú vlajkovú loď Samsungu Galaxy S9 a S9 Plus ukazuje telefóny v doteraz najdetailnejšom prevedení. Zábery zverejnil reportér Evan Blass na svojom Twitteri.

Blass tiež spomína štyri farebné prevedenia telefónov: Midnight Black, Titanium Gray, Coral Blue a Lilac Purple (na fotografiách).

Dodáva, že firma plánuje predávať aj špeciálne či limitované prevedenia.

Zatiaľ nie je jasné, či jednotlivé prevedenia budú dostupné všade vo svete.

Obrázky opäť potvrdzujú pozmenené umiestnenie snímača odtlačkov prstov, ktorý bol terčom kritiky v predošlom modeli. Teraz ho umiestnili pod fotoaparát.

Samsung Galaxy S9 Plus bude mať navyše kamery zoradené vertikálne pod sebou.

Únik fotografie škatule telefónu v polovici januára naznačil, že telefóny by tiež mali mať premenlivú clonu, ktorá by im umožnila fotiť v horších svetelných podmienkach, ale aj väčšiu hĺbku ostrosti.

Juhokórejský gigant oficiálne predstaví telefóny na Mobile World Congress v Barcelone koncom februára. Zároveň oznámi aj dátum uvedenia do predaja. To by mohlo podľa niektorých zdrojov byť už v marci.