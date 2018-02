Tesla daruje tisíckam domov solárne panely. Vytvoria elektráreň

Domácnosti v Južnej Austrálii dostanú strešné solárne panely a batérie Powerwall.

5. feb 2018 o 16:08 Renáta Zelná

ADELAIDE, BRATISLAVA. Po úspechu s najväčšou batériou sa spoločnosť Tesla rozhodla spustiť ďalší rekordný projekt. V Južnej Austrálii chce premeniť 50-tisíc domov na virtuálnu solárnu elektráreň.

Elektráreň sa bude skladať zo strešných solárnych panelov a batérií Powerwall. Obyvatelia domov ich dostanú zadarmo.

V nedeľu o projekte informovala vláda Južnej Austrálie.

Strecha a dve batérie

Virtuálna elektráreň Systém, ktorý môže spájať viacero druhov zdrojov energie .

. Má tak zabezpečiť spoľahlivú dodávku elektriny.

elektriny. Funguje na princípe cloudu. Jednotlivé zdroje sú prepojené pomocou špeciálnych komunikačných a informačných technológií.

Na každý dom v rámci projektu nainštalujú strešné solárne panely firmy Tesla s výkonom 5 kilowattov a dve batérie Tesla Powerwall s kapacitou 13,5 kilowatthodín.

Domy budú generovanú elektrinu využívať. Ich účty by mali podľa odhadov webu Clean Technica klesnúť o tridsať percent.

Nadbytočná energia, ktorú domy vytvoria, sa bude predávať do siete.

Do konca roka 2018 by sa do virtuálnej elektrárne malo zapojiť prvých 1100 domov z nízkopríjmových komunít. Do štyroch rokov sa do projektu zapojí 50-tisíc domácností s nízkym príjmom.

Financovanie projektu

Tesla a Južná Austrália už raz spolupracovali na energetickom projekte. V decembri 2017 spoločne spustili obrovskú stomegawattovú batériu. Po pár týždňoch fungovania začala vytvárať zisk.

"Sme svetovým lídrom v oblasti obnoviteľnej energie s najväčšou batériou na svete, najväčšou solárnou termálnou elektrárňou a teraz aj s najväčšou virtuálnou elektrárňou na svete," povedal podľa tlačovej agentúry Reuters premiér Južnej Austrálie Jay Weatherill.

Celý projekt virtuálnej elektrárne bude financovaný z predaja nadbytočne vygenerovanej elektriny, z peňazí daňových poplatníkov cez vládny grant (v prepočte 1,27 milióna eur) a z pôžičky (19 miliónov eur).