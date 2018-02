Päť hier na telefón, s ktorými si precvičíte mozgové závity

Dokážete navrhnúť najlepšiu križovatku, mechanické puzzle a nedotknúť sa veľkého červeného tlačidla?

14. feb 2018 o 14:52 Matúš Paculík

Mechanical Box

Žiadne jednoduché hádanky a ťukanie na náhodu. Mechanical Box nie je hrou na rýchle odreagovanie, logické hádanky vás totiž dokážu potrápiť poriadne dlho. Čaká na vás niekoľko mechanických zariadení, pri ktorých musíte sami odhaliť ich podstatu a následne nájsť riešenie.

Všetko je výhradne logické, nemusíte sa obávať mätúcich riešení a ak by vám aj niečo nebolo jasné, máte po ruke vždy drobnú pomôcku. Tá je dostatočne obrazná na to, aby vás síce naviedla na riešenie, no zároveň ponechala poriadny kus rozmýšľania.

Výhrady máme k niektorým úlohám, ktoré mohli byť trochu jednoduchšie a aj k celkovému počtu hádaniek. Hra sa dá bez problémov zvládnuť za jeden večer, nedočkavci nájdu riešenia na YouTube. Dostupné je aj pokračovanie, ktoré sa ničím nelíši od prvého dielu.

+ pekná grafika, netradičné úlohy

- občas extrémne náročné, dĺžka hry

Cena: 0,49 eur

Hra je dostupná pre iOS

Freeways

Máte pocit, že by ste dokázali elegantne vyriešiť problémy so zle navrhnutými križovatkami? Hra Freeways z vás spraví dopravného inžiniera, zodpovedného za návrh celej siete ciest. Prepájať budete rôzne body, mestá a objekty. Výsledok musí byť lacný, rýchly a hlavne efektívny.

Okrem priameho spojenia budete stavať mosty, kruhové objazdy, či klasické križovatky. Samotný návrh je extrémne jednoduchý, hre by ale prospelo prehľadnejšie používateľské rozhranie s viacerými funkciami a úpravami už navrhnutých častí.

Freeways nie je zábava na pár minút, hlavne v neskoršej fáze na vás čakajú ťažké výzvy. Navyše vás neomrzí ani po vyriešení všetkých máp, keďže svoje výtvory môžete neustále vylepšovať. Napríklad vytvorenie križovatky ciest z piatich smerov vyžaduje skutočne kreatívny prístup.

+ jednoduchý systém tvorby ciest, neustále vylepšovanie

- používateľské rozhranie

Cena: 3,99 / 3,19 eur

Hra je dostupná pre iOS a Android

Please Don't Touch Anything

Posadia vás pred veľký panel s jedným červeným tlačidlom a povedia, aby ste čakali a na nič nesiahli. Čo spravíte? Svojho virtuálneho priateľa môžete poslúchnuť, ale to by bola asi dosť veľká nuda. No na druhú stranu, ako sa asi budete cítiť, keď po prvý krát zničíte mesto na obrazovke.

Cieľom hry je dosiahnutie všetkých možných zakončení hry. Niektoré sú extrémne jednoduché, zložené z pár krokov a pri iných budete musieť poriadne premýšľať a riadiť sa pomôckami. Tie ale veľa neprezradia, navyše nie je jasné, kedy presne ich treba použiť.

Na prvé zničenie mesta vám stačia dva tlačidlá, pri tých ďalších si musíte dobre všímať každú jednu pomôcku a pripravte sa na lúštenie rôznych hádaniek. Hra dokáže zabaviť na niekoľko hodín a určite nie je vhodná na pár-minútové odreagovanie sa.

+ netradičný koncept, niekoľko desiatok ukončení

- mnohokrát nejasné inštrukcie

Cena: 5,49 eur

Hra je dostupná pre iOS a Android

Rusty Lake Hotel

Klasické adventúry nie sú mŕtve, minimálne v podaní série hier Rusty Lake. Za každú jednu si vývojári pýtajú len niečo cez dve eurá, čo je s ohľadom na herný zážitok rozumná cena. Základným kameňom je krásna, ručne kreslená grafika, netradičný príbeh a hádanky s logickým základom.

V časti s názvom Hotel na vás prekvapivo čaká hotel, avšak s netradičnými hosťami. Majú svoje vrtochy, špeciálne požiadavky a je len na vás, aby ste úspešne vyriešili všetky úlohy. Budete prelievať vodu z nádob pre dosiahnutie presného objemu, hľadať kľúče, či jednoducho kombinovať rôzne predmety.

Rusty Lake je dokonalou spomienkou na staré dobré adventúry, akurát v trochu netradičnom šate, za ktorý by sa nemusel hanbiť ani David Lynch. Občas vás potrápi ľahko prehliadnuteľný objekt, alebo na prvý pohľad nelogický úkon. Našťastie podobných momentov je málo a vždy máte po ruke video návod.

+ pekná grafika, zaujímavé úlohy

- cena za kompletnú sériu

Cena: 2,29 / 1,99 eur

Hra je dostupná pre iOS a Android

Circuit Scramble

Vitajte v počítačovom svete, kde platia jednoduché pravidlá. Vašou úlohou je prepojiť začiatok s koncom, pričom máte k dispozícii niekoľko logických nástrojov na dosiahnutie svojho cieľa. Výsledok ale musí byť čo najefektívnejší, takže zabudnite na štýl hrania pokus-omyl.

Začiatok je jednoduchý, s dvojicou podmienok vyriešite úlohy behom pár sekúnd a za plný počet bodov. Neskôr sa pridajú ďalšie nástrahy, celý obvod je zrazu zložitý a namiesto pár sekúnd vám vyriešenie úlohy zaberie pokojne aj niekoľko minút.

Hra je dostupná len pre smartfóny so systémom Android, výrobca ju ponúka úplne zadarmo. Reklama v nej neotravuje, objaví sa len drobný pásik po vyriešení úlohy. Aktuálne v hre nájdete 135 úloh, po ich dokončení na vás čaká nekonečné množstvo náhodne generovaných.

+ jednoduchý princíp, obrovské množstvo úloh, cena

- len pre Android

Cena: zadarmo

Hra je dostupná pre Android