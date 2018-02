Umelá inteligencia možno rozlúštila záhadný Voynichov rukopis

Voynichov rukopis je napísaný neznámym písmom v neznámom jazyku.

1. feb 2018 o 15:57 Renáta Zelná

Voynichov rukopis je plný zvláštnych ilustrácií.(Zdroj: Beinecke Rare Book and Manuscript Library)

EDMONTON, BRATISLAVA. Jeho obsah môžete hádať iba z ilustrácií. Voynichov rukopis ich má niekoľko: nájdete v ňom obrázky nahých žien, ktoré sa kúpu v zvláštnych útvaroch, náčrty rastlín, astronomické obrázky či mapky.

Prečítajte si tiež: Ako vyzerá tajomná medicína alchymistov

Obsah textu je však úplne neznámy. Voynichov rukopis je totiž napísaný neznámym písmom v neznámom jazyku.

Najbližšie k rozlúšteniu záhadného kódu sa však teraz nedostali odborníci na šifrovanie či jazykovedci, ale umelá inteligencia. Naučili ju rozpoznávať svetové jazyky.

Odhalila možný jazyk aj znenie úplne prvej vety rukopisu, naznačuje štúdia vo vedeckom časopise Transactions of the Association of Computational Linguistics.

Najnáročnejšie dešifrovanie

Okrem faktu, že nik nepozná presný obsah a účel Voynichovho rukopisu, nie je známe ani to, kto ho napísal.

Rukopis vznikol na začiatku pätnásteho storočia. Jeho prví vlastníci boli spájaní s historickou krajinou Čechy, dnešnou Českou republikou.