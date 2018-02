Test: Samsung Galaxy A8 chce byť prémiový smartfón pre masy

Ste ochotní zaplatiť 500 eur za odľahčenú verziu jedného z najlepších smartfónov súčasnosti?

9. feb 2018 o 12:16 Matúš Paculík

Samsung Galaxy A8 Páči sa nám: dizajn, vynikajúci displej, dobrý výkon Nepáči sa nám: vysoká cena, chýba najnovší Android, nemá 4K video Hodnotenie: 8,0 Cena: 499 eur (pozri aktuálnu cenu a dostupnosť)

Produkt na test poskytla spoločnosť Samsung

Za najlepší Galaxy Note 8 si Samsung pýta tisícku a vydarený Galaxy S8+ je lacnejší len o stovku. Pri tejto cenovej politike je najnovší model zo série Galaxy A cenovo dostupným modelom pre náročného zákazníka.

Vyskúšali sme, či si odľahčená verzia prémiovej osmičky dokáže obhájiť vysokú cenu aj inak, ako len pekným dizajnom, veľkým displejom a známym menom.

Keď parametre nie sú najdôležitejšie

Galaxy A8 je príjemným prekvapením, veď v tejto cenovej hladine firma zvyčajne nechá zostarnúť predchádzajúcu generáciu prémiových modelov. Galaxy S7 edge je pritom stále na skladoch, dokonca s o niečo vyššou cenou.

Novinka je však zaujímavejšia hneď na prvý pohľad a vôbec nevadí, že na papieri za odchádzajúcou špičkou zaostáva. Dôvodom je moderný dizajn, pri ktorom výrobca upustil od zbytočného zakrivenia bočných hrán displeja.

Nesie síce označenie Infinity displej, od kraja po okraj ale roztiahnutý určite nie je. Len pár milimetrov po bokoch a drobné pásy v hornej a spodnej časti sú nepriateľom ergonómie, teda pokiaľ sa chystáte smartfón často držať jednou rukou v režime na šírku.

(zdroj: Samsung)

Bežné používanie je bezproblémové, či skôr veľmi príjemné. Predĺžený displej (tu s pomerom strán 18,5 : 9) môžete nájsť už nielen pri tých najdrahších smartfónoch, dostal sa aj do sveta strednej triedy a lacných čínskych modelov.

S hmotnosťou 172 gramov, kovovým rámom a skleneným krytom je preto radosť ho používať. Nový Samsung sa dobre ovláda jednou rukou, je dobre vyvážený a aj napriek použitým materiálom nám ani raz nevykĺzol z ruky.

Použité odolné sklo Gorilla Glass 5 by sa nemalo rozbiť hneď pri prvom páde, no bez ochranného obalu by sme sa ho aj tak báli používať. A keďže spĺňa štandard IP68, nemusíte sa báť prachu a ani vody – prežije polhodinu v hĺbke až 1,5 metra.

Snímač odtlačkov prstov sa zmestil len na zadnú stranu, bohužiaľ opäť nepríjemne blízko k fotoaparátu. Nie je to síce taká katastrofa ako pri Note 8, no aj tak sa pripravte na neustále čistenie, teda ak nechcete mať pokazené fotografie kvôli špinavej optike.

(zdroj: Samsung)

Začiatok so starým systémom

Píše sa rok 2018 a Samsung uvádza na trh smartfón s operačným systémom, ktorého pôvod siaha dva roky dozadu. Android 7.1.1 aktualizáciu určite dostane, zatiaľ však buďme radi aspoň za bezpečnostné aktualizácie k prvému decembru minulého roka.