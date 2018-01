Super, krvavý a modrý. Bude Mesiac na konci januára naozaj výnimočný?

Zatmenie zo Slovenska neuvidíte.

30. jan 2018 o 17:10 Renáta Zelná

BRATISLAVA. Mal by byť krvavý, no zároveň modrý. Poslednú januárovú noc by sa mal na oblohe zjaviť Mesiac, ktorý média predstavujú ako výnimočnú udalosť.

"Celý ten humbug je postavený iba na superlatívoch a dá sa povedať, že je to do istej miery hoax," povedal pre SME Marek Husárik z Astronomického ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV).

Tri prívlastky - krvavý, modrý a supermesiac - sa majú vyskytnúť naraz v jeden deň, teda 31. januára.

Na niektorých miestach v túto noc zažijú aj zatmenie mesiaca.

Bude modrý mesiac?

Mesiac, ktorý sa ukáže na oblohe dňa 31. januára 2018, nebude pre bežného človeka na Slovensku ničím výnimočný, zdôrazňuje Husárik.

Supermesiac sme už tento rok zažili na začiatku januára. Týmto termínom sa označuje mesiac, ktorý je zároveň v období splnu a je tiež na svojej dráhe v blízkosti perigea - teda bodu, kedy je Mesiac najbližšie k Zemi.

"Nie je to nijak fascinujúce divadlo, kedy by Mesiac zaberal výrazne väčší podiel na oblohe než inokedy. Tie pomerne známe obrázky, kedy je mesiac na oblohe veľký ako lopata, sú len fotomontáže pre efekt," vysvetľuje astronóm.

V stredu by sa mal tiež na oblohe objaviť Mesiac, ktorý sa označuje ako modrý (blue moon). Nemá to však nič spoločné s jeho farbou.

Mesačné fázy sa opakujú vždy približne po 29 dňoch a dvanástich hodinách. Klasický kalendárny mesiac (okrem februára) má však 30 alebo 31 dní. Občas sa teda stane, že za jeden kalendárny mesiac vidíme aj dva splny Mesiaca.

Tento druhý spln v mesiaci sa označuje práve termínom modrý Mesiac.

mapa území, z ktorých bude a nebude vidieť úplne zatmenie Mesiaca 31. januára 2018. (zdroj: NASA)

Kde uvidia zatmenie Mesiaca?

Posledný prívlastok je krvavosť Mesiaca. Používa sa na označenie zatmenia Mesiaca. Zo Slovenska ho tentokrát neuvidíme.

"Zatmenia Mesiaca sa odohrávajú len pri jeho splnoch. Síce nie pri každom, pretože Mesiac neobieha okolo Zeme v rovine ekliptiky, ale pod menším uhlom. Mesiac v čase zatmenia, hlavne toho úplného, má červené alebo aj krvavé zafarbenie," vysvetľuje Husárik.

Keď bude Mesiac v tejto červenkastej fáze zatmenia, na Slovensku bude hlboko pod obzorom.

"Prinajlepšom u nás uvidíme už len poslednú nevýraznú fázu, keď bude Mesiac vystupovať z polotieňa. Na východe Slovenska Mesiac vychádza asi o pol piatej večer," dodáva Husárik.

Zajtrajšie zatmenie si najlepšie vychutnajú ľudia na území Austrálie, Indie, Indonézie, Japonska a na západe Spojených štátov amerických.