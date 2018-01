Ako hľadať život na Marse? Podobne ako v Arktíde

Vedci dokázali analyzovať DNA extrémofilných baktérií priamo na mieste nálezu

26. jan 2018 o 15:14 Michal Ač

Budúce sondy by mohli analyzovať vzorky DNA priamo na povrchu Marsu(Zdroj: NASA)

Miniatúrne, lacné a energeticky nenáročné prístroje vedia zistiť prítomnosť mikroorganizmov vo vzorkách, pochádzajúcich z extrémneho prostredia. Napríklad z takého, aké v súčasnosti vládne na suchom a chladnom Marse, prípadne na iných planétach, mesiacoch či asteroidoch Slnečnej sústavy.

Tieto zázraky modernej techniky však dokážu ešte viac: kultivovať a analyzovať DNA mikróbov, ktoré sa vo vzorke ukrývajú, a zistiť, či sú živé.

Priamo na mieste nálezu, bez toho, aby bolo treba vzorky zložito uskladňovať a dopravovať do vzdialených laboratórií. Cestu, ako na to, ukázal v štúdii z odborného časopisu Frontiers in Microbiology výskumný tím z kanadskej McGillovej univerzity a Bigelowho vedeckého oceánskeho inštitútu v USA.

Mars našli doma

Napriek optimistickým víziám z konca uplynulého storočia na Mars ešte stále „naživo“ nelietame. Kanadsko-americký tím sa však takou drobnosťou nenechal zmiasť a vhodné marsovské podmienky pohľadal u seba doma.

Ich Marsom sa na nejaký čas stali najsevernejšie oblasti Kanady, konkrétne Axel Heibergov ostrov v Severnom ľadovom oceáne, vzdialený približne 900 km od severného pólu.

Táto pozemská analógia červenej planéty vedcom poslúžila na overenie novej metódy atrobiologického výskumu.