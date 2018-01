Apple chystá okresanú verziu iPhone X za 700 dolárov, tvrdí analytik

iPhone X z roku 2017 by sa podľa analytika mal prestať predávať, aby neukrojil predaje nových modelov.

24. jan 2018 o 17:31 Matúš Beňo

BRATISLAVA. Spoločnosť Apple chystá novú verziu telefónu iPhone, ktorá bude vychádzať z iPhonu X, ale oreže niektoré funkcie.

Zariadenie sa podľa špekulácií bude predávať približne za 700 dolárov. Apple nový model iPhonu predstaví zároveň s ďalšími dvoma verziami iPhonu X. Model iPhonu X z roku 2017 prestane firma predávať, čo by bolo pre firmu nezvyčajné.

Tvrdí to analytik Ming-Chi Kuo z bezpečnostnej spoločnosti KGI Securities, ktorý už viackrát správne predpovedal plány Apple. Kuo sa odvoláva na zdroje v dodávateľskej sieti americkej spoločnosti.

Svoju analýzu Kuo zverejnil na webe MacRumors.

Časť dôvodu na zastavenie výroby pôvodného iPhonu X je podľa analytika skutočnosť, že model sa nepredáva podľa očakávaní. Keby telefón naopak zlacnili, poškodilo by to hodnotu značky po uvedení nových telefónov.

Predaj zlacneného modelu by zároveň mohol uškodiť predaju pripravovaných iPhonov X.

Pripravované iPhony by mali byť tri. Dva z nich by mali byť vynovené verzie iPhone X, pričom jedna by mala 5,8 palcový OLED displej a ďalšia 6,5 palcový OLED displej. Oba telefóny by tiež mali mať štyri gigabajty operačnej pamäte.

Tretí model je celkom nový so 6,1 palcovým displejom, prvkami z iPhone X a 8 a mal by patriť do strednej triedy.

Aby sa nový model mohol predávať za nižšiu cenu, mal by tiež mať telo z hliníku, čo by znemožnilo bezdrôtové nabíjanie. OLED dislplej z IPhonu X nahradí LCD technológia a telefón má mať len jednu zadnú kameru. Prítomná nebude ani funkcia 3D Touch. Telefón by si mal vystačiť s tromi gigabajtami operačnej pamäte.

Kuo odhadol cenu lacnejšieho telefónu iPhone na 700 až 800 amerických dolárov.