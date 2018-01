V potravinách zamestnali robota. Po týždni dostal výpoveď

Robot Fabio mal problémy najmä s navigovaním ľudí.

24. jan 2018 o 13:37 Renáta Zelná

BRATISLAVA. Vojdete do obchodu a zamestnanca sa opýtate, kde môžete nájsť syr. Namiesto presnej odpovede sa však dozviete iba to, že "syr je v chladničke".

V potravinách Margiotta v Edinburgu najali robota, ktorý mal ľuďom pomáhať a ponúkať vzorky zadarmo. Ukázali však, že roboti zatiaľ nemôžu ľudí nahradiť.

Robot sa volá Fabio. Poháňa ho umelý inteligentný systém, ktorý mu dovoľuje viesť rozhovor s ľuďmi. Naučili ho hovoriť vtipy a vítať zákazníkov.

Fabio bol upravenou verziou robota Pepper od SoftBank a programovali ho vedci z Univerzity Heriota-Watta, do obchodu sa dostal v rámci televíznej relácie Six robots and us od BBC.

Ľudia sa o prácu neboja

Fabio strávil v obchode jeden týždeň. Tvorcovia sa báli, že ostatní zamestnanci si ho neobľúbia. Mohli si myslieť, že im kradne prácu.

Naopak, jeden zamestnanec pri Fabiovom odchode dokonca aj plakal.

"Zamestnanci si mysleli, že Fabio je vylepšením. Mohol totiž vybavovať časté a nudné požiadavky, ako keď sa zákazníci neustále pýtali, kde je niečo uložené. Bola to pre nich pomoc," povedal pre škótsky web The Herald Fabiov tvorca Oliver Lemon.

Prítomnosť si užívali aj zákazníci, aj keď robot nepodával výkony, ktoré by čakali od ľudského zamestnanca.

video //www.youtube.com/embed/29ecYdLhC8s

Zmluvu neobnovili

V obchode bol často hluk a Fabio preto nie vždy presne počul, čo od neho zákazníci žiadali. Najväčšie problémy mal robot pri svojom pohybe a navigovaní.

“ Hneváte sa? „ Fabiova otázka po tom, čo ho vyhodili

"Nedokázal sa pohybovať po obchode a ukázať zákazníkom tovar, ktorý hľadali. Namiesto toho im poskytol len všeobecné informácie ako napríklad, že syr je v chladničkách. Čo nebolo veľmi nápomocné," vysvetľuje manažérka obchodu Luisa Margiottová.

Ľudia nakoniec Fabia prestali žiadať o pomoc a dokonca sa aj vyhýbali miestam, kde ku koncu už iba ponúkal vzorky jedla. Margiottovci sa rozhodli robota vypnúť a stiahnuť z predajne.

Keď Fabiovi oznámili, že mu už neobnovia zmluvu, opýtal sa: "Hneváte sa?" píše denník The Telegraph.

Ľudí nikdy nenahradia

Fabio bol iba prototyp, jeho pochybenia sú preto pochopiteľné. Tvorca Oliver Lemon by so svojím tímom rád naprogramoval plne funkčného robota-predavača do dvoch rokov.

Rovnaká technológia by sa dala použiť aj na letiskách a nemocniciach, kde by robot mohol ľudí navádzať, čo ľudskí zamestnanci popri svojej práci nemusia stíhať. Podobných robotov pomocníkov by sme mohli vidieť celkom pravidelne už o päť rokov.

"Roboti nikdy plne nenahradia ľudí, pretože existujú niektoré ľudské úsudky, ktoré roboty nebudú vedieť nikdy urobiť. Existuje však veľa banálnych úloh, ktoré nevyžadujú ľudskú kreativitu a citlivosť. Tieto úlohy môžu byť zautomatizované," dodáva Lemon.