Všetci sa chcú dostať na Mesiac. Aké misie plánujú USA, Čína či India

NASA a Roskozmos chcú postaviť stanicu pri Mesiaci.

25. jan 2018 o 16:38 Matúš Beňo

BRATISLAVA. Dvanásty december 1972. Posledný dátum, kedy ľudské bytosti vkročili na Mesiac a kedy boli najďalej od Zeme.

Odvtedy sa ľudia pohybovali len v nízkej obežnej dráhe Zeme. A aj keď jej horná hranica je dvetisíc kilometrov nad povrchom modrej planéty, väčšina misií s ľudskou posádkou sa za posledné desaťročia nedostala ďalej než cez štyristo kilometrov.

Po takmer polstoročí sa však ľudia chcú opäť vrátiť na Mesiac. Na to však budú musieť pridať k štyristo kilometrom v priemere ďalších 384-tisíc.

Ibaže kým v období, keď studená vojna vrcholila, súperili o vesmír len dve krajiny, teraz už treba rátať aj s ďalšími hráčmi. Do novej etapy vesmírnych pretekov sa zapojila aj Čína, India či Japonsko.

Návrat NASA

V decembri to bude 46 rokov, čo americký Národný úrad pre letectvo a vesmír poslal k Mesiacu ľudskú posádku. A zrejme to bude až v roku 2022, čo by sa NASA mohlo podariť niečo podobné. Plány však agentúra má.

Prvým krokom bude otestovanie nového systému ťažkej nosnej rakety Space Launch System a kozmickej lode Orion, ktoré sa má začať na budúci rok. Testovanie bude prebiehať bez ľudskej posádky.

Cieľom bude dostať na obežnú dráhu Mesiaca kozmickú loď. Zároveň by sa mala dostať až do vzdialenosti 435-tisíc kilometrov od Zeme. Ak sa misia podarí, bolo by to najďalej, kam sa loď určená pre ľudskú posádku dostala.

Časová os misií k Mesiacu: 1959 - Luna 2 , tvrdé pristátie na povrchu

, tvrdé pristátie na povrchu 1966 - Luna 9 , kontrolované pristátie

, kontrolované pristátie 1968 - Apollo 8 s posádkou na obežnej dráhe

s posádkou na obežnej dráhe 1969 - Neil Armstrong vystúpil na povrch

vystúpil na povrch 1972 - posledná misia s ľudskou posádkou

- posledná misia s ľudskou posádkou 1990 - Hiten , prvá japonská sonda

, prvá japonská sonda 2003 - SMART-1 , prvá misia ESA

, prvá misia ESA 2007 - Chang'e 1 , prvá čínska misia

, prvá čínska misia 2008 - Chandrayaan-1 , prvá indická misia

, prvá indická misia 2014 - 4M, prvá komerčná misia

Misia Exploration Mission 1 by mala trvať približne dvadsaťpäť dní, pričom približne osem dní by mala trvať cesta lode k obežnici a ďalšie štyri dni späť. Kozmická loď sa dostane na eliptickú orbitu okolo Mesiaca, po čom bude nasledovať týždeň prieskumu.

Nasledujúca misia Exploration Mission 2 by mala štartovať v roku 2022, tentokrát už s ľudskou posádkou. Štyrom astronautom by mala cesta trvať osem až dvadsaťjeden dní, počas ktorých obletia Mesiac a na jeho obežnú dráhu dodajú prvú časť pripravovanej vesmírnej stanice Deep Space Gateway (Brána do hlbokého vesmíru).

Stanica vzniká v spolupráci s ruskou agentúrou Roskozmos, Európskou vesmírnou agentúrou a ďalšími. Rusko sa zaviazalo, že dokovacie jednotky pre kozmické lode, systémy na podporu života a iné prvky na stanici zostrojí podľa jednotného návrhu. Lunárna stanica by tak mohla byť po Medzinárodnej vesmírnej stanici ISS ďalším veľkým projektom.

Súčasná vláda prezidenta Donalda Trumpa dala príkaz, aby NASA poslala na Mesiac astronautov ako prípravu na ich cestu na Mars. Žiaden časový horizont a ani financie pre projekt však neoznámila. Predošlý prezident Barack Obama chcel, aby NASA poslala astronautov na asteroid.

Odvrátená strana pre Čínu

Čínsky vesmírny program má v posledných rokoch veľké ambície. Chce vybudovať vesmírnu stanicu, vypustiť recyklovateľné vesmírne lietadlo, či poslať na Mesiac aj ľudí. Už tento rok sa Číne môže podariť vec, ktorú iné krajiny sveta doteraz nedokázali: pristáť na odvrátenej strane Mesiaca.

Poslať zariadenia na odvrátenú stranu je technicky náročné, hlavne pre ťažkosti s komunikáciou, pretože akékoľvek zariadenie na tejto strane by bolo bez priamej komunikácie so Zemou. Čína to však chce vyriešiť.

Čínska národná vesmírna agentúra (CNSA) chce spustiť prvú časť misie pod označením Čchang’e 4 (názov je zároveň aj menom čínskej bohyne Mesiaca) už v júni.

Jej cieľom bude umiestniť vo vzdialenosti približne 60-tisíc kilometrov za Mesiacom satelit, ktorý by umožnil komunikáciu medzi Zemou a odvrátenou stranou Mesiaca. Keď sa spojenie podarí, ku koncu roka príde na rad druhá časť misie: vyslať lander spolu s roverom a pristáť s ním v najväčšom a najhlbšom dopadovom kráteri na našej obežnici, panve South Pole-Aitken. Rover vykoná prieskum povrchu vrátane jednoduchej chemickej analýzy.

Vedecký potenciál takejto misie je však obrovský. Tieň mesiaca totiž blokuje rádiové signály zo Zeme, čím by sa pozorovateľom naskytol nerušený pohľad na vesmír, ak by na odvrátenú stranu raz podarilo dostať teleskop, čo je výzvou samou osebe.

Na budúci rok navyše CNSA plánuje misiu Čchang’e 5, ktorej úlohou bude odobrať a doručiť vzorky skál a mesačnej horniny - regolitu späť na Zem. Význam tejto misie spočíva v tom, že sa zameria na celkom iné a oveľa mladšie horniny, než ktoré priviezli misie programu Apollo.

Zameria sa na komplex niekoľkých bývalých sopiek Mons Rümker, ktorý leží v severnej časti oblasti Oceanus Procellarum (Oceán búrok) na privrátenej strane.

Čína sa zároveň ako prvá pokúsi o spojenie (dokovanie) jednotlivých modulov misie tak ďaleko od Zeme.

Čína na svoje misie využíva systém ťažkých nosných rakiet Dlhý pochod (Čchang-čeng). Kým misia Čchang’e 4 využije raketu Dlhý pochod 4C, nasledujúca piata misia v poradí už využije novšiu Dlhý pochod 5.

Krajina sa tiež minulý rok dohodla spolu s Európskou vesmírnou agentúrou na spolupráci pri vybudovaní "mesačnej dediny". Časový rámec však neurčili.

Prvé mäkké pristátie Indie

Ak všetko pôjde podľa plánu, už v marci by sa India opäť mohla vrátiť na Mesiac s misiou Čandraján-2. Názov misie sa dá zhruba preložiť ako mesačné vozidlo. Indická kozmická agentúrua (ISRO) plánuje pristáť s pristávacím modulom, v ktorom bude rover. Celú misiu a jej všetky časti si India navrhla sama potom, čo Rusko nestihlo dodať sľúbené technológie.

Predošlá misia Čandraján-1 skončila po dopade sondy na povrch. India teraz skúša mäkké pristátie.

Samotná misia bude okrem roveru pozostávať z kozmickej sondy obiehajúcej okolo Mesiaca a pristávacieho modulu. Misiu do vesmíru vynesie indická nosná raketa GSLV Mk II.

Úlohou roveru bude preskúmať povrch, vytvoriť aj jeho trojrozmernú mapu, spraviť rozbor chemického zloženia a preskúmať vznášajúci sa mesačný prach, doteraz málo známy jav. Prach sa totiž dostane všade, do skafandrov, prístrojov a iných zariadení, preto je dôležité pochopiť, ako sa prenáša. Získané údaje lander pošle kozmickej sonde, ktorá ich následne prepošle na Zem.

India má na celú misiu veľmi malý rozpočet 93 miliónov amerických dolárov.

Falcon Heavy. (zdroj: SpaceX)

SpaceX môže predbehnúť NASA

Ani Elon Musk sa netají veľkými ambíciami. Tento rok chce prostredníctvom pripravovaných rakiet Falcon Heavy poslať na obežnú dráhu Mesiaca dvoch vesmírnych turistov, ktorí zaplatia takmer celý let.

Falcon Heavy má byť podľa Muska najvýkonnejšou raketou na svete. Ak by sa misia podarila, ukázalo by to schopnosť SpaceX poslať misie aj na Mars. Navyše, ak by sa misia uskutočnila tento rok vzhľadom na pravidelné časové posuny, bolo by to na 50. výročie prvej misie k Mesiacu s ľudskou posádkou.

Súkromná misia má trvať približne týždeň, pričom posádka lode Dragon počas nej sa priblíži k povrchu Mesiaca, zrejme ho niekoľkokrát obletí ako to spravila misia Apollo 8 a vráti sa späť.

Cesta k Mesiacu, respektíve naspäť, by mala trvať dva až tri dni.

Loď Dragon by mala byť takmer celá zautomatizovaná, navyše musí prejsť aj úpravou na let a dostať aj výkonnejší komunikačný systém.