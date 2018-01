Mnohí si mysleli, že AIDS je zaslúžená lekcia. Zomrela vedkyňa a aktivistka Mathilde Krimová

Bola hlavnou americkou bojovníčkou proti poverám, strachu a predsudkom, ktoré stigmatizovali mnohých ľudí s AIDS.

17. jan 2018 o 17:38 Karolína Klinková

Keď sa obyvatelia Spojených štátov v osemdesiatych rokoch dozvedeli, že vírus, ktorý spôsobuje ochorenie AIDS začal svoj masívny útok na ľudské imunitné systémy, bola jednou z prvých kto pochopil, že treba konať.

Genetička a virologička Mathilde Krimová (9.7.1926 - 15.1.2018) sa neangažovala len vo výskume. Za rovnako dôležité považovala aj chránenie práv ľudí, ktorí ochorením trpeli. A v tomto presvedčení konala najbližších niekoľko desiatok rokov.

Mathilde Krimová zomrela vo veku 91 rokov vo svojom dome v dedinke Kings Point v štáte New York. Oznámila to nezisková organizácia American Foundation for AIDS Research (amfAR).

Z Talianska do USA

Krimová sa narodila v Taliansku. Jej rodina sa presťahovala do susedného Švajčiarska, keď mala Mathilde len šesť rokov.

Už v mladosti ju zaujímala biológia. Vysokoškolské štúdium tohto odboru tak bolo len prirodzeným vyústením.

Na univerzite v Geneve patrila medzi najnadanejších študentov biológie a genetiky. Po vyštudovaní bakalárskeho štúdia v roku 1948 sa vydala za študenta medicíny a konvertovala na judaizmus.

Najbližšie roky s manželom strávila v Izraeli, narodili sa im dve dcéry. Pár sa o niekoľko rokov rozviedol.

V roku 1954 sa v Izraeli stala členkou výskumného tímu, ktorý skúmal vírusy spôsobujúce rakovinu. Spoznala svojho ďalšieho manžela, newyorského obhajcu a poradcu prezidenta Kennedyho, Johnsona aj Cartera, Arthura B. Krima.

Presťahovala sa s ním do Spojených štátov a dlhé roky pôsobila ako vedkyňa na Cornell Medical College v New Yorku.

Srdce a duša

“Krátko po tom, ako sa v roku 1981 objavili prvé prípady AIDS, patrila doktorka Krimová medzi prvých, ktorí si uvedomili, že táto choroba nastoľuje vážne vedecké a lekárske otázky, má potenciál rýchlo sa šíriť a viesť k smrtiacej epidémii,” píše oficiálna stránka amfAR.