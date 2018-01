Je 1300 svetelných rokov ďaleko. Takto by vyzeral prelet hmlovinou Orión

Hmlovina je viditeľná voľným okom.

16. jan 2018 o 11:10 Matúš Beňo

Aj keď ju vidíme zo Zeme, je maličká ako špendlíková hlavička. V skutočnosti má hmlovina Orión veľkosť približne dvadsaťštyri svetelných rokov.

Trvalo by nesmierne dlho, kým by cez ňu niekto preletel, nehovoriac o tom, kým by sa k nej niekto dostal. Hmlovina Orión sa nachádza vyše 1340 svetelných rokov ďaleko od Zeme.

Astronómom a špecialistom na efekty sa však podarilo vytvoriť špeciálnu vizualizáciu preletu hmlovinou.

Prelet vznikol spojením údajov z Hubblovho a Spitzerovho teleskopu. Kým Hubble sa postaral o zábery viditeľného spektra, čím sa získali veľmi horúce oblasti a telesá, Spitzer zaobstaral zábery hmloviny v infračervenom spektre, a teda aj chladnejšie miesta v hmlovine.

Hmlovinu modelovali topograficky, pridávali plyny, rázové vlny, hviezdy a protoplanetárne disky.

Cieľom bolo vytvoriť spôsob, ktorý by pomohol pozorovateľovi porozumieť stavbe hmloviny a aj inak interpretovať klasické fotografie z teleskopu.

Hmlovina Orión je tiež známa ako M42. Je to žiariaca emisná hmlovina, v ktorej vznikajú nové hviezdy.

Je viditeľná zo Zeme, nachádza sa v rovnomennom súhvezdí pod Oriónovým pásom. Súhvezdie Orión patrí k najvýraznejším na zimnej oblohe.