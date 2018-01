Lávové kanály na Mesiaci by mohli viesť k polárnemu ľadu

Vďaka tunelom sa budúci astronauti môžu dostať k vode.

15. jan 2018 o 16:16 Matúš Beňo



BRATISLAVA. Niekoľkometrové otvory v kráteri Philolaus blízko severného pólu Mesiaca by mohli viesť k veľkej podzemnej sieti lávových tunelov.

Tunely by zároveň mohli predstavovať ľahký prístup k zásobám vodného ľadu, ktoré sa môžu nachádzať pod mesačným povrchom. V budúcnosti by to uľahčilo budovanie možnej základne na obežnici Zeme.

Objav zverejnili vedci z inštitútu SETI na minulotýždňovom seminári NASA. Ukazoval ciele na najbližšie pristávacie misie na Mesiaci.

Na možné otvory v kráteri narazili výskumníci pri študovaní záberov zo sondy Lunar Reconnaissance Orbiter, ktorá obieha okolo našej prirodzenej družice.

Záber zo sondy Lunar Reconnaissance Orbiter, ktorá obieha okolo Mesiaca, ukazuje doteraz najdetailnejšiu fotografiu kráteru Philolaus s tromi objavenými otvormi do lávových tunelov. (zdroj: NASA/Lunar Reconnaissance Orbiter/SETI Institute/Mars Institute/Pascal Lee)

Priamy prístup k ľadu

Dopadový kráter Philolaus má v priemere približne sedemdesiat kilometrov a nachádza sa 550 kilometrov od severného pólu na privrátenej strane Mesiaca.

"Ani fotografie, ktoré zobrazujú kráter v najvyššom rozlíšení, nám nedovoľujú s absolútnou istotou povedať, že otvory vedú do lávových tunelov," vysvetľuje v tlačovej správe planetárny vedec Pascal Lee z inštitútu SETI.

"Napriek tomu sú to veľmi dobrí kandidáti vzhľadom na ich veľkosť, tvar, svetelné podmienky a geologické umiestnenie."