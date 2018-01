Tesne pod povrchom Marsu objavili čistý ľad hrubý desiatky metrov

Vrstvy v ľade ukážu klimatickú históriu planéty.

12. jan 2018 o 17:23 Renáta Zelná

Hrubé pásy ľadu (modrá) pozorovali na strmých marťanských útesoch.(Zdroj: NASA/JPL/UNIVERSITY OF ARIZONA/USGS)

BRATISLAVA. Narušená pôda odhalila na Marse veľké zásoby čistého vodného ľadu.

Hrubé ľadovce sa nachádzajú na miestach, kde by mohli byť prístupné pre budúcich obyvateľov červenej planéty.

Odkryté časti poslúžia vedcom aj ako okno do vodnej histórie Marsu.

"Otvorilo sa nám okno, cez ktoré môžeme vidieť priamo do hrubých podzemných vrstiev ľadu. Je to ako mať mravčiu farmu, kde môžete cez sklo sledovať to, čo je zvyčajne skryté pod Zemou," vysvetľuje v tlačovej správe NASA Shane Byrne, spoluautor objavu vo vedeckom časopise Science.

Ako sa ľad dostal na Mars

Ľad na Marse nie je novinka. Ak by ste na Marse hľadali nejakú vodu, takmer určite by ste ju našli vo forme ľadu. Ľad sa napríklad nachádza aj na severnom póle Marsu.

Pre výskumníkov je však ťažšie určiť v akej forme sa na planéte nachádza podpovrchový ľad. Je pod červeným prachom ukrytý v hrubom celku ako zemské ľadovce, alebo sa nachádza vo forme čiastočiek v pórovitom povrchu?

Geológ Colin Dundas z Geologickej služby Spojených štátov skúma Mars už dlhé roky. Každý deň si prezerá desiatky záberov planéty, ktoré na Zem zaslala sonda Mars Reconnaissance.

Z jednofarebného povrchu sa neho jeden deň vykuklo niečo prekvapujúce - bledomodrý kúsok. Objavil svoj prvý marťanský ľad.

Odvtedy s kolegami objavil sedem podobných miest so značným množstvom podpovrchového ľadu. Všetky sú strmé a ukazujú veľkú časť podpovrchového ľadovca. Hrubého a čistého.