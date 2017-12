Hádanka

Do redakcie dnes prišlo viacero mailov s rovnakým obsahom, ktorý citujeme:

Ani Bill Gates nevie toto vysvetlit!

Skuste to:

Otvorte Microsoft Word a napiste:

= rand (200,99)

Stlacte Enter a pockajte 3 sekundy...

Nie, nerobíme si z vás bláznov, naozaj to funguje (možno nie na všetkých verziách Wordu). Čo funguje? Vyskúšajte a uvidíte.

Informáciu o tom, ako to funguje sa pokúsime získať od Microsoftu v aprílovom vydaní mesačníka CDtip. Alebo vedeli by ste to vysvetliť priamo VY?