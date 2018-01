Celý rok za päť minút. Pozrite si všetky mesačné fázy

Z Mesiaca vidíme viac ako polovicu.

video //www.youtube.com/embed/FBWeSN66z9M

Jednu stranu Mesiaca zo Zeme nikdy neuvidíte. Nazýva sa odvrátená strana Mesiaca a svoj názov prepožičala aj albumu od britskej skupiny Pink Floyd.

K Zemi je Mesiac otočený k Zemi vždy tou istou stranou. Aj jej vzhľad sa však neustále mení a nie vždy sa pozeráte na tú istú časť.

Ak by ste mesačné zmeny - splny, novy a štvrte - zmrštili do niekoľkých minút (ako na videu), Mesiac by sa začal zdanlivo knísať.

Toto knísanie sa odborne nazýva librácia a práve vďaka nej môžeme zo Zeme pozorovať až 59 percent povrchu Mesiaca.