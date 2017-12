Zaujímavé linky pre zisťovanie svojich predkov

Po revolúcii široká verejnosť začala zisťovať svoje korene. Je samozrejmé a pochopiteľné, že to nebolo len pre dobrý pocit, ale určitú úlohu tam zohrávala túžba spoznať svoj rod, pôvod a príčiny rozhodnutí predkov, ktoré ich zaviedli do cudzích krajín, či dokonca kontinentov... Ak by sme sa mali pozrieť do minulosti komplexne, mnohí z nás majú predkov pochádzajúcich z rôznych európskych krajín alebo národov. Tým, že naše územie bolo križovatkou pre rôzne kmene z rozličných kútov Európy a Ázie, stalo sa obyvateľstvo Slovenska akousi zmesou viacerých národov a národností. Ak by neprišli na svoje dnešné územie napr. predkovia Maďarov, Slovania by tvorili celistvý pás od Balkánu až po Severné more. No stalo sa inak a fakt, že na Slovensko prichádzali v priebehu storočí aj iné národnosti, prispel možno k tomu, že sa o našich dievčatách a ženách hovorí ako o najkrajších na svete (alebo si to navrávame len sami?).

V súčasnosti je genealogický výskum veľmi populárny (genealógiu radíme medzi pomocné vedy historiografie, zaoberá sa skúmaním dejín rodov). Kto chce a má výdrž môže napr. zistiť, že jeho priezvisko je viackrát zmenené, lebo nevyhovovalo niekdajším štátnym zámerom (nielen komunistickým) a keď začne pátrať po svojich koreňoch, môže naraziť aj na rímskych predkov a pod. Len treba začať a mať kus trpezlivosti!

Ako na to? Napríklad takto: začať môžete na adrese www.genealogy-heraldry.sk/. Patrí Slovenskej genealogicko-heraldickej spoločnosti pri Matici slovenskej. Na jej stránkach nájdete zoznam kníh, ktoré sa venujú tejto problematike, kontakty... a zoznam mien a rodov, ktoré sú vo fáze výskumu.

V Čechách funguje historicko-vlastivedný spolok na adrese www.volny.cz/trnkas/trnkas/Rodorevue.htm. Databáza rodinných priezvísk je na www.mujweb.cz/www/mnich a klub pre českú genealógiu a heraldiku hľadajte na http://members.tripod.com/heraldika_genealogie/.

Na Slovensku nájdete diskusné fórum k téme genealógia na http://genforum.genealogy.com/slovak/. Rusínska a slovenská genealógia je na www.tccweb.org/ a mailing list (zoznam e-mailov) pre slovenských rodákov a priateľov Slovenska je na www.fris.sk/Slovak-World/.

Za pozornosť určite stoja aj rodinné webové stránky, kde si niektoré rodiny zverejnili svoj rodokmeň a zároveň opisujú svoje postupy skúmania a hľadania v rodokmeni. Tak napr. www.zoch.miesto.sk/, www.geocities.com/Heartland/Trail/1037 (v angličtine), www.geocities.com/klco_cz/, zaujímavá stránka s názvom Ako som hľadal svojich zbojníckych predkov na www.hyperlink.cz/genealogie/default.htm.

Linky z oblasti genealógie písané po anglicky sú napr. www.csagsi.org/ , www.amm.cz/cgi-bin/toASCII/~jemmer/genea/ - česká a slovenská rodopisná stránka. Adresy na patričné slovenské úrady sú na adrese www.slovak.com/genealogy/index.html , zoznam kníh, ktoré vám majú pomôcť sú na http://feefhs.org/frl/czs/dg-czss1.html . Zaujímavá stránka je aj www.dholmes.com/hafs.html .

Genealogický výskum nie je žiadnou rýchlou záležitosťou. Tí, ktorí nemajú toľko výdrže navštevovať archívy, úrady, matriky, fary a pod. majú aj inú možnosť. Existujú firmy, ktoré vám spravia genealogický výskum, samozrejme, nebude to zadarmo. Nie je to lacná záležitosť, ale ten, kto nevie čo s peniazmi alebo má naozaj silnú túžbu spoznať a dozvedieť sa o svojich predkoch čo naviac, nevyhodí peniaze len tak do vzduchu. Určite by ste pri vlastnom hľadaní a bádaní zažili neopakovateľné chvíle, ale čas sú peniaze a keď by ste tak chceli naozaj urobiť, museli by ste svojmu výskumu obetovať veľa času.

Pri pátraní po svojich predkoch vám môžu pomôcť aj počítačové programy ako napr. program s názvom Genealogy detective.

Genealógia je úzko spätá s ďalšou pomocnou vedou, ktorá sa zaoberá skúmaním erbov, heraldika. Ak máte doma starý erb a chceli by ste vedieť niečo viac, pri jeho skúmaní môžete prísť aj k celkovej histórii vášho rodu. História je krásna, aj keď veľakrát krutá a určite opakujúca sa, ale práve história nás učí, mení a pretvára, no poučiť sa niekedy nedáme ani ňou. Tematicky príbuzné články:

