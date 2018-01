Zrkadlo bude ľudí pri nakupovaní obliekať do virtuálneho oblečenia

O patent na múdre zrkadlo požiadala firma Amazon.

4. jan 2018 o 18:48 Renáta Zelná

BRATISLAVA. Nákup oblečenia cez internet so sebou prináša značnú nevýhodu. Nový odev si nemôžete vyskúšať a môže sa stať, že dostanete nesprávnu veľkosť.

Predstavte si, že by ste sa iba pozreli do zrkadla a v odraze by ste sa videli priamo v novom oblečení. Amazon si dal tento týždeň patentovať múdre zrkadlo, ktoré by mohlo ľudí obliekať do virtuálneho oblečenia.

Zrkadlo využíva zmiešanú realitu a spolieha sa na systém kamier, projektorov, displejov, zrkadiel a svetiel. Dokopy dokážu pridávať vrstvu pixelov na váš pohybujúci sa obraz v reálnom čase. Obraz budete vidieť z každého uhla.

Keď sa človek pozrie do zrkadla, uvidí odraz seba a svojho okolia a prenesené obrazy zo zariadenia, ktoré vyzerajú ako súčasť obrazu, povedali vynálezcovia podľa webu GeekWire.

Na zrkadle teda ľudia nemusia vidieť iba seba v novom oblečení. Môžu sa preniesť pomocou zmiešanej reality aj na iné miesta, napríklad na pláž alebo k nejakým svetovým pamiatkam.

Nie je isté, či sa zrkadlo niekedy dostane do výroby. Amazon svoje patenty nekomentuje, až kým sa z nich nestanú reálne produkty.

Patent mohol vzniknúť aj na základe softvéru Body Labs, ktorý Amazon odkúpil minulý rok v októbri. Softvér dokáže okrem iného vytvárať presné 3-D avatary pre hry a oblečenie.