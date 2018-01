Miliardy zariadení po celom svete majú chybné procesory

Spoločnosti už pracujú na oprave. Chyby sa týkajú aj 20 rokov starých zariadení.

4. jan 2018 o 18:48 Matúš Beňo

BRATISLAVA. Bezpečnostní výskumníci odhalili dve závažné bezpečnostné chyby v procesoroch, ktoré používajú zariadenia na celom svete.

Chyby by pri zneužití umožnili prístup k pamätiam počítačov, mobilných telefónov, tabletov či serverov a získať z nich údaje, ku ktorým by inak prístup nemali.

Doteraz podľa spravodajského webu BBC nedošlo k žiadnym narušeniam bezpečnosti. Chyby sa týkajú procesorov technologických spoločností Intel, ARM a AMD.

Výrobcovia procesorov už pracujú na záplatách, ktoré majú chyby odstrániť. Intel pripravuje "celoplošné riešenie, ktoré má situáciu rýchlo a konštruktívne napraviť."

Čipy od Intelu využíva podľa BBC približne 80 percent stolných a 90 percent prenosných počítačov. Niektoré záplaty už sú, alebo by mali byť dostupné v najbližších dňoch.

Meltdown a Spectre

Výskumníci objavili v čipoch dve rôzne slabiny.

Prvá sa volá Meltdown, týka sa výlučne procesorov Intel a hackerom umožňuje obísť bariéru medzi spustenými aplikáciami a operačným systémom. Hackeri sa tak môžu dostať k pamäti počítača a získať dôverné informácie.

Meltdown sa dá opraviť softvérovými záplatami.

Slabina s názvom Spectre sa týka procesorov Intel, AMD aj ARM. Vďaka tejto chybe môžu hackeri prekonať bariéru medzi viacerými aplikáciami a dostať sa k dôverným informáciám.

Aj keď sa Spectre dá ťažšie zneužiť, bude ju aj ťažšie opraviť.

Web The New York Times v tejto súvislosti upozorňuje, že hackeri by najprv museli nájsť spôsob, ako do počítačov nainštalovať program, ktorý by im dovolil dostať sa k informáciám.

Podľa výskumníkov, ktorí chyby odhalili, sa problém týka aj procesorov, ktoré vyrobili až v roku 1995.

AMD odmieta, že by sa chyby týkali aj ich procesorov, ale podľa webu The Verge výskumníci využili slabiny aj pri nich.

Viacerí odborníci však vyjadrili obavy, že softvérové záplaty by mohli spomaliť výkon počítačov až o dvadsať alebo tridsať percent. Intel podľa BBC hovorí, že pre bežného používateľa by spomalenie nemalo byť tak značné a postupne sa ešte upraví.

Opravujú aj operačné systémy

Výrobcovia operačných systémov na chyby zareagovali záplatami. Microsoft vydal aktualizáciu pre Windows 10 už vo štvrtok, záplatu pre Windows 8 a 7 pripravuje.

Google upozorňuje, že používatelia mobilných zariadení s najnovšími bezpečnostnými záplatami sú v poriadku.

Apple zatiaľ neoznámil, kedy vydá aktualizácie pre staršie operačné systémy, no najnovšia verzia 10.13.2 má byť bezpečná. Zatiaľ nie je jasné, či sa chyby týkajú telefónov iPhone či tabletov iPad.