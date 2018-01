Muži ani len nevedia, ako málo orgazmov majú ich ženy

Význam klitorisu chápu, no medzi pohlaviami je stále veľká orgazmová priepasť.

18. jan 2018 o 21:34 Renáta Zelná

BRATISLAVA. Ich orgazmus trvá približne dvadsať sekúnd a môžu ho mať aj viackrát za sebou. Ak sa opýtate mužov, ženy podľa nich takýto orgazmus dosiahnu pri každom druhom sexuálnom styku.

Prečítajte si tiež: Sex. Prečo príroda stvorila takýto nepraktický nezmysel

V skutočnosti dosahujú heterosexuálne ženy orgazmus omnoho zriedkavejšie. Niektoré ho nezažijú nikdy, iné zhruba pri každom piatom sexuálnom styku.

Na rozdiel od mužov ženy orgazmus nepotrebujú ak sa pokúšajú splodiť deti. Prináša im „iba“ potešenie.

Ak by však pred miliónmi rokov nevznikla jedna evolučná odbočka, bez ženského orgazmu by dnes ľudstvo nemuselo prežiť.

Muži pri orgazme preháňajú

Fakty o orgazmoch Mužský orgazmus trvá v priemere tri až desať sekúnd.

Ženský orgazmus trvá približne dvadsať sekúnd.

U žien sa pri orgazme „vypína“ v mozgu centrum vnímania bolesti.

Najviac zaznamenaných orgazmov za jednu hodinu u ženy bolo 134. U muža „iba“ 16.

Šancu orgazmu u ženy zvyšuje aj vzdialenosť medzi jej klitorisom a vagínou. Čím sú bližšie, tým je šanca na orgazmus pri vaginálnom styku vyššia.

Každému orgazmu – u mužov aj žien – predchádzajú dve biologické fázy.

Vzrušenie vzniká pri prezeraní erotických obrázkov ale aj pri predohre – bozkávaní či maznaní. Slúži na vyvolanie túžby po sexuálnom styku a zároveň vedie k ďalšej predorgazmovej fáze – plató.

Pri nej sa zrýchľuje tok krvi, tlkot srdca, dýchanie a u mužov aj žien sa zvyšuje sexuálne napätie, ktoré sa má následne uvoľniť pri orgazme.

Mnohé ženy sa však cez plató nikdy nedostanú ďalej. A muži o tom ani netušia, alebo si to nechcú priznať. Pri odhadoch o počte orgazmov svojej partnerky totiž zvyknú preháňať. Ukázala to štúdia vo vedeckom časopise Archives of Sexual Behavior.

Môže za tým byť ich ranené mužské ego ale aj neznalosť toho, čo vlastne žene prináša sexuálne potešenie.