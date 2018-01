Závislosť na videohrách klasifikovali ako duševnú poruchu

Viacero krajín začína čeliť zvýšenej miere hrania u detí a mládeže.

3. jan 2018

BRATISLAVA. Ak majú videohry vo vašom živote prednosť pred úplne všetkým, môžete trpieť závislosťou na videohrách.

Túto formu závislosti vôbec po prvýkrát Svetová zdravotnícka organizácia klasifikovala ako duševnú poruchu. Informuje o tom spravodajský web BBC.

Závislosť označuje ako "sústavné a vytrvalé hranie, ktoré je také závažné, že dostáva prednosť pred ostatným životom".

Definícia bude súčasťou jedenásteho vydania Medzinárodnej klasifikácie chorôb, ktoré má vyjsť tento rok. Posledné vyšlo v roku 1992.

Aspoň dvanásť mesiacov

Aby sa diagnóza mohla uplatniť, hráč musí vykázať niekoľko symptómov. Medzi ne patrí oslabená schopnosť regulovať hranie - ako často, ako intenzívne a ako dlho hrá, hranie má vysokú prednosť, a hráč tiež neprestáva ani vtedy, ak hranie už má negatívne dôsledky na jeho život.

Abnormálne hranie sa tiež musí prejavovať počas dvanástich mesiacov, pričom ak sú symptómy závažné, môže sa toto obdobie skrátiť.

Doteraz sa pri určovaní diagnóz psychiatri opierali o Diagnostický a štatistický manuál duševných porúch z roku 2013, v ktorom sa závislosť na videohrách uvádzala ako "vyžaduje ďalšie štúdium", a tak sa oficiálne ako porucha neuznávala.

"Je to dôležité, pretože to vytvára príležitosť pre špecializované služby. Dostáva sa do povedomia ako závažný problém," vysvetľuje pre BBC doktor Richard Graham, odborník na technologickú závislosť v londýnskej nemocnici Nightingale.

Zároveň však dodáva, že klasifikácia môže byť mätúca pre rodičov, ktorých deti sa hrajú veľmi rady.

Viac hrajú chlapci

Viacero krajín začína čeliť zvýšenej miere hrania u detí a mládeže.

Južná Kórea napríklad zaviedla zákon, ktorý do veku šestnástich rokov obmedzuje prístup detí k online hrám medzi polnocou a šiestou hodinou ráno.

Japonsko hráčov upozorňuje, ak strávia príliš veľa času hraním. Čínska internetová spoločnosť Tencent zas časovo obmedzila prístup detí k jej najobľúbenejším hrám.

Nedávna štúdia výskumníkov z Oxfordskej univerzity ukázala, že deti sú schopné začleniť zdravo začleniť hranie do svojho života, aj keď pred obrazovkou trávia veľa času pred obrazovkou. Takisto zistili, že chlapci hrajú častejšie než dievčatá.