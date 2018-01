Čierne diery ovplyvňujú zrod hviezd, vedci majú priamy dôkaz

Hmotnosť dier určuje, kedy sa v galaxiách prestanú rodiť nové hviezdy.

2. jan 2018 o 17:21 Matúš Beňo

BRATISLAVA. Kým sú galaxie mladé, k zrodu nových hviezd dochádza rýchlo. Ako sa však galaxie ďalej vyvíjajú, nových hviezd sa v nich rodí menej a menej.

Počítačové simulácie dlho ukazovali, že na mieru hviezdnej pôrodnosti majú vplyv aj supermasívne čierne diery, ktoré sa nachádzajú v stredoch galaxií.

Astronómovia teraz získali prvý priamy dôkaz, že čierne diery do vzniku hviezd zasahujú. Zmerali prepojenie medzi hmotnosťou čiernej diery v jadre galaxií a tým, ako rýchlo sa proces vzniku nových hviezd zastaví.

Štúdiu publikovali v magazíne Nature na Nový rok.

Doteraz mali len simuláciu

Supermasívne čierne diery v stredoch galaxií sú hmotné ako milióny Sĺnk. Ich gravitácia drží galaxie pokope. Diery zároveň pohlcujú obrovské množstvá hmoty, pričom vytvárajú veľa energie, ktorá prúdi smerom z galaktického jadra.

Predpokladalo sa, že keď vyžarovanie postupuje do galaxie, otepľuje a rozptyľuje plyn, ktorý by sa inak schladil a zhmotnil do hviezd.

Ak sa astronómovia pokúsili vytvoriť model vzniku galaxií, museli vždy započítať aj predpokladaný vplyv čiernych dier. Bez nich počítače ukazovali výsledky, ktoré nezodpovedali tomu, čo videli astronómovia na oblohe.

Čierne diery menia plodnosť

Výskumníkom z University of California v Santa Cruz sa podarilo v najnovšej štúdii získať priamy dôkaz toho, že čierne diery vznik hviezd naozaj ovplyvňujú. Zároveň tiež zistili, že hmotnosť dier určuje, ako rýchlo sa proces zastaví.