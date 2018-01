V Nemecku hrozia Facebooku miliónové pokuty za obsah

Stránky, ktoré problémové texty neodstránia v stanovenom čase, môžu dostať miliónové pokuty.

2. jan 2018 o 13:18 Matúš Beňo

BRATISLAVA. Sociálne siete ako Facebook, Twitter či internetoví giganti ako Google môžu od januára dostať v Nemecku pokutu 50 miliónov eur za obsah na svojej sieti. Od nového roka v krajine začali uplatňovať zákon, ktorý má obmedziť šírenie nenávistných prejavov. Informuje o tom spravodajský web BBC.

Zákon sa týka sietí a médií, ktoré majú viac ako dva milióny používateľov. Zákon prijali v júni, do platnosti vstúpil v októbri, pričom sociálne siete a ostatné spoločnosti mali čas pripraviť sa do konca uplynulého roku.

Snaha o kontrolu obsahu sa dostala do popredia, keď sa v Nemecku objavili prípady šírenia falošných správ či rasistických prejavov na populárnych sociálnych sieťach.

Aj keď siete ako Facebook, Twitter či YouTube už podľa webu Gizmodo mali systém na nahlasovanie sporného obsahu, väčšinou ich prístup bol laxný.

Reakcia do 24 hodín

Zákon teraz stanovuje, aby spoločnosti reagovali rýchlo a pripravili prostriedky, ktorými sa môže na problémový obsah upozorniť.

Ak sa na takýto obsah, ktorý zahŕňa hrozby násilím, očierňovanie, ohováranie a iné prejavy porušujúce nemecké zákony, nezareaguje prevádzkovateľ do 24 hodín alebo v špecifických prípadoch do siedmich dní, hrozí mu pokuta až do 50 miliónov eur.

Google podľa Deutsche Welle vytvoril špeciálny formulár na nahlasovanie problémového obsahu, Twitter upravil svoj existujúci systém na nahlasovanie.

Facebook prišiel s komplexnejším systémom, ktorý je nezávislý od bežného nahlasovania.

Od ľudí požaduje, aby spravili screenshot problémového obsahu, následne navštívili špeciálnu stránku a vybrali jednu z dvadsiatich možností, ktorými obsah podľa nich porušuje pravidlá.

Spoločnosť už teraz dostáva stovky tisíc hlásení týždenne, pričom v Nemecku prijala ďalšie stovky ľudí, aby lepšie dokázali monitorovať, čo sa deje.

Výnimky

Nemecké ministerstvo spravodlivosti už pripravuje vlastné formuláre na svojich webových stránkach, cez ktoré môžu používatelia nahlasovať obsah, ktorý porušuje nový zákon, alebo upozorniť na obsah, ktorý v stanovenom čase nezmazali.

Zákon sa podľa BBC zrejme uplatní aj na stránky ako Reddit, Tumblr, či ruskú sociálnu sieť VK, pričom do jeho hľadáčika by sa mohli dostať aj video portál Vimeo alebo fotografická komunita Flickr.

Výnimkou sú komunikačné aplikácie ako WhatsApp alebo pracovné siete ako LinkedIn.

Zákon kritizujú

Zákon sa nevyhol kritike, na problémy upozorňujú nielen lobbisti, ale aj aktivisti za slobodu reči, organizácie ako Novinári bez hraníc, či krajne pravicová strana Alternatíva pre Nemecko. Líderka strany Beatrix von Storchová porušila zákon už v prvý deň platnosti, keď na Twitteri zverejnila status, v ktorom nesúhlasila so správami polície v arabčine.

“ Bojovať proti trestným prejavom nenávistnej reči je úlohou celej spoločnosti. „ Volker Tripp

Kritika sa týka predovšetkým obáv z cenzúry, zneužitia, či neobjektívnosti, pretože podľa zákona zmazať či zablokovať sporný obsah musia práve spoločnosti a nerozhodujú o tom súdy, a tak nebude jasné, prečo sporný obsah porušoval zákon.

Takisto sa upozorňuje, že ľudia, ktorí zákon porušujú, zostanú nepotrestaní.

Nezisková organizácia Digitale Gesellschaft (digitálna spoločnosť) hovorí, že zákon je rýchlo poskladaný a posúva celý problém na plecia spoločností.

"Bojovať proti trestným prejavom nenávistnej reči je úlohou celej spoločnosti, úspešne zvládnuť sa dá len prostredníctvom premyslenej a ucelenej myšlienky, na ktorej sa bude podieľať celá spoločnosť," povedal pre Deutsche Welle Volker Tripp z neziskovky.