Zmena klímy privedie na prah Európy milióny ľudí, ukazuje štúdia

Ak bude otepľovanie pokračovať, Európska únia môže v roku 2100 riešiť až milión žiadostí o azyl za rok.

29. dec 2017 o 14:07 Alexander Ač

Prebiehajúca zmena klímy bude znemožňovať tradičný spôsob života ľudí v najteplejších oblastiach a tí budú hľadať útočisko inde. Súčasná migračná vlna do Európskej únie je preto zrejme iba ochutnávkou viac či menej vzdialenej budúcnosti.

Vedci z Kolumbijskej univerzity sa pokúsili odhadnúť, koľko ľudí z vyše stovky postihnutých krajín prekročí hranice Európskej únie ku koncu storočia iba následkom pokračujúceho otepľovania.

Američania dospeli k číslu 660 000 ľudí; toľko dodatočných žiadostí o azyl v EÚ ročne by malo do konca storočia pribudnúť iba pre globálne otepľovanie, ak by nárast emisií prebiehal podľa scenára „tak ako doteraz“.

Niektorí experti tieto dramatické čísla síce spochybnili, no väčšinou sa zhodli na tom, že nárast priemerných teplôt – spolu s ďalšími faktormi - naozaj ovplyvňuje správanie sa ľudí.

Z juhu na sever

Migrácia je stará ako ľudstvo samo. Vďaka nej sme v minulosti osídľovali nové územia. Zároveň išlo o hľadanie možností prežitia a nových príležitostí.

Dnes však ľudia už všetky vhodné oblasti na život obsadili, preto je akákoľvek masovejšia migrácia problematická.