Vybrali sme programy na úpravu fotografií

Upravte si vianočné fotografie. Od jednoduchých riešení až po aplikácie pre profesionálov.

28. dec 2017 o 21:16 Matúš Paculík

Nemusíte si hneď kupovať Photoshop. Kvalitných aplikácií pre úpravu fotografií je niekoľko desiatok, pričom za niektoré dobré nemusíte zaplatiť ani jeden cent.

Paint.net

Je rýchly, nenáročný na výkon počítača a so všetkými potrebnými funkciami pre nenáročného používateľa. Neponúka ale žiadnu pomocnú ruku, všetky zmeny si musíte spraviť sami.

Funkcia automatického vylepšenia fotografie tu síce je, no pokiaľ to je možné, vyhnite sa jej. Výsledok je totiž veľmi zlý a aplikácia sa nám ešte nikdy netrafila do vkusu.

Fotografie si môžete orezať, zmenšiť, natočiť, dokonca program zvláda aj prácu s viacerými vrstvami. Na nejaké jednoduché retušovanie ale zabudnite, pre odstránenie nedokonalosti pleti musíte siahnuť po iných aplikáciách.

Pri úprave samotnej fotografie ponúka Paint.net množstvo nastavení, od jednoduchej zmeny jasu a kontrastu, cez úpravu kriviek pre jednotlivé farby až po sýtosť farieb.

Efektov určených na úpravu fotografií nie je veľa, navyše tých skutočne použiteľných nájdete len pár. Nie je to chyba, skôr vlastnosť aplikácie, ktoré je univerzálnym pomocníkom, navyše dostupným úplne zadarmo.

Ak hľadáte viacej funkcií, siahnite po aplikácii Gimp. Je taktiež zadarmo, no aj kvôli množstvu funkcií si preň vyčleňte dostatok času na zoznámenie.

+ množstvo funkcií, nenáročné na výkon, cena

- nepoužiteľné automatické úpravy

Cena: zadarmo (stiahnite si Paint.net)

Fotor

Môžete si stiahnuť aplikáciu pre váš smartfón alebo počítač, prípadne využijete webovú aplikáciu. Fotor je šikovný nástroj na rýchlu úpravu fotografií, budú však s ním spokojní hlavne amatéri.

Jeho funkcie pre manuálnu úpravu fotografií sú totiž len priemerné, presnejšie zvládne klasické orezanie, otočenie, či zmenu kontrastu, ostrosti a teploty farieb. Vinetáciu vie napríklad len pridať, nie odstrániť.

Sila aplikácie je v množstve rôznych automatických filtrov. Ich zoznam je obsiahly, od tých klasických až po špeciálne, s ktorými na fotografii schudnete, vybielite si zuby, alebo zmeníte očné tiene.

Zadarmo je dostupná len časť filtrov, za verziu Pro si musíte zaplatiť, konkrétne 9 dolárov každý mesiac. Zakúpením sa zbavíte reklám, získate stovku filtrov a aj veľké cloudové úložisko pre prácu so stovkami fotografií.

Vo verzii zadarmo je Fotor zaujímavým riešením, ktoré funguje na každej platforme vrátane internetového prehliadača. Mesačný poplatok je zbytočne vysoký, aj keď svoju cieľovú skupinu si určite nájde.

+ základná verzia zadarmo, funguje aj v prehliadači

- vysoká cena Pro verzie

Cena: zadarmo, Pro verzia za 9 dolárov mesačne (stiahnite si Fotor)

Google fotky / Apple fotky

Každý počítač, notebook, tablet a smartfón od Apple je vybavený aplikáciou na správu a úpravu fotografií. Apple fotky sú síce zadarmo, ale s množstvom užitočných funkcií a pokojne ich môžete použiť ako katalóg všetkých vašich fotiek.

Pre Google to platí tiež len s rozdielom pri editácii fotografií. Tu musia vývojári ešte poriadne zapracovať, keďže webová aplikácia zvláda len niekoľko filtrov a pár základných úprav.

Apple fotky bez problémov nahradia profesionálny softvér na úpravu fotografií, teda pokiaľ nie ste profesionál hľadajúci špičkový pracovný nástroj. Ocení ich bežný používateľ, ktorý by rád prenechal väčšinu vecí na automatiku a upravoval len skutočne potrebné veci.

Navyše aplikácia sa dá veľmi jednoducho vytrénovať na rozpoznávanie tvárí jednotlivých členov rodiny, čo vám neskôr ušetrí čas pri vyhľadávaní a tvorbe albumov.

Sila online funkcií aplikácie naráža na limity cloudového úložiska, keďže v prípade Apple to je len smiešnych 5 gigabajtov. Google je v tomto smere lepším riešením, keďže v určitej kvalite ho žiadne gigabajty nezaujímajú.

Svoju aplikáciu na správu a úpravu fotografií má aj Microsoft vo Windows 10. Je jednoduchá, no ani zďaleka nedosahuje kvalít a možností tých od Apple a Google.

+ cena, automatická analýza objektov a tvárí

- málo možností pri Google fotkách

Cena: zadarmo (Google fotky nájdete tu)

Pixelmator

Za univerzálnu aplikáciu na úpravu obrázkov a fotografií si pripravte 33 eur. Cena to je rozumná, hlavne s ohľadom na množstvo funkcií a dobré používateľské rozhranie. Škoda, že existuje len vo verzii pre zariadenia od Apple.

Vďaka svojmu konceptu je totiž vhodná rovnako dobre na bežné editácie obrázkov, ako aj na pokročilú úpravu fotografií, vrátane retušovania tváre. Pixelmator je silný nástroj, ktorý ale neodporúčame úplným začiatočníkom.

Dokáže síce úspešne upravovať fotografie jedným kliknutím, no aj tu si bez pokročilých znalostí fotografovania a úpravy fotografií nezaobídete. Vývojári našťastie vytvorili niekoľko skutočne zaujímavých video návodov, určených hlavne pre začiatočníkov.

Firma ponúka aj úplne prepracovanú Pro verziu, samozrejme za 100-percentnú prirážku. Možnosťami úprav fotografií sa síce nevyrovná podobne drahej konkurencii v podobe Luminar 2018, no vynahrádza to vynikajúcim používateľským rozhraním a kreatívnymi možnosťami.

Pixelmator by podľa nášho názoru mal byť v základnej výbave každého majiteľa Apple zariadenia. Dokáže skutočne veľa, no treba mať na pamäti, že je to hlavne univerzálne riešenie pre úpravu fotografií a kreatívnu tvorbu.

+ množstvo funkcií, skvelá automatika

- len pre Mac, cena za Pro verziu

Cena: 33 eur / 65 za Pro verziu (webová stránka aplikácie)

Luminar 2018

Aplikácia vhodná pre všetky skupiny používateľov, od tých technicky menej zdatných až po nadšencov, ktorí chcú dostať zo svojich RAW súborov maximum.

Pre prvú skupinu má aplikácia pripravených niekoľko desiatok prednastavených režimov, stačí si len vybrať typ fotografie (portrét, krajina, ...) a následne je k dispozícii niekoľko automatických úprav aj s reálnym náhľadom.

Automatické úpravy sú veľmi dobré, pri väčšine fotografií si s nimi vystačí aj náročný fotograf. Jednoduchým pohybom myši si upraví intenzitu danej úpravy, alebo sa začne hrať s desiatkami detailných úprav.

Aplikácia je v najnovšej verzii výrazne rýchlejšia hlavne pri práci s RAW súbormi a veľmi dobre zvláda napríklad aj korekciu nedokonalosti objektívov. Tu už ale platí, že pre špičkový výsledok musíte aplikáciu ovládnuť na 100 percent.

Funkcií a možností úprav je skutočne veľa, pričom Windows verzia je zatiaľ ochudobnená o niekoľko funkcií vrátane katalógu fotiek. Firma ale čoskoro prinesie aktualizáciu, s ktorou budú verzie pre Windows a Mac totožné.

Luminar 2018 odporúčame pre pokročilých fotografov, ktorí potrebujú za celý rok upraviť viac, ako len pár fotografií. Pre využitie všetkých možností aplikácie sa s ňou budete musieť poriadne zoznámiť.

+ množstvo funkcií, jednoduchý režim, podpora pre RAW

- nároky na výkon pre PC verziu

Cena: 69 eur (webová stránka aplikácie)

Aurora HDR

Ak ste nestrávili celé sviatky len v zajatí obývacej izby, tak možno máte na pamäťovej karte aj pekné fotografie prírody. Ich úprava nie je vždy jednoduchá, hlavne pokiaľ sa zlé svetelné podmienky stali vašim úhlavným nepriateľom.

Aj tento softvér môžu používať nielen profesionáli, ale aj začiatočníci. Pre nich sú tu pripravené prednastavené režimy, ktoré sa aktivujú jedným klikom. Upraviť sa dá ešte intenzita režimu, takže odpadajú všetky starosti s detailnými úpravami.

Pre profesionálov zároveň poskytuje množstvo funkcií, v ktorých sa vďaka dobre navrhnutému používateľskému rozhraniu určite nestratíte.

Aplikácia nemá problém s RAW súbormi, dokáže dobre zarovnať snímku pozostávajúcu z viacerých fotografií a nechýba ani rozšírenie pre Photoshop, Lightroom, alebo natívnu foto aplikáciu v počítačoch Apple.

Kvôli vyššej cene aplikácie si dobre zvážte, či ju skutočne potrebujete. Po občasného fotografa amatéra je totiž úplne zbytočná a tie najlepšie výsledky dosiahnete len s dobrým fotoaparátom.

+ množstvo nastavení a filtre pre začiatočníkov

- vyššia cena

Cena: 79 eur (webová stránka aplikácie)