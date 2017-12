Najmenší mobil na svete. Využijú ho športovci aj cestovatelia

Zanco tiny t1 sa zmestí aj do malého vrecka na rifliach.

27. dec 2017 o 11:48 Milan Gigel

LONDÝN, BRATISLAVA. Volá sa Zanco tiny t1 a je to najmenší mobil, ktorý by sa už v máji budúceho roka mal objaviť v predaji. Poľahky ho vtesnáte do najmenšieho vrecka, aby ste mohli esemeskovať, telefonovať a byť v spojení s okolitým svetom.

Tvorcovia naň vyzbierali financie cez web Kickstarter. Telefón bude stáť približne 35 libier (40 eur). Najmenší mobil sveta sa podľa magazínu Business Insider nesnaží útočiť na konkurentov. Hľadá si pozíciu záložného mobilu k tomu hlavnému, ale i cestu do sveta športov a cestovania.

Zanco tiny t1 váži iba 13 gramov, nabijete ho cez microUSB konektor a batéria s kapacitou 200 mAh sa postará o jeho úspornú prevádzku v 2G sieťach. Pre sprevádzkovanie však do neho musíte vložiť kartu vo formáte NanoSIM.

Telefón je plne funkčný, jeho funkcie sú však okresané na absolútne minimum. Okrem adresára pre 300 kontaktov a pamäte pre 50 esemesiek a 50 posledných volaní tu nenájdete prakticky nič. Ovládanie je riešené pohodlnými tlačidlami, mobil je osadený bodovým OLED displejom s rozlíšením 64x32 zobrazovacích bodov.