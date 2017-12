Požiare používali na čistenie. Teraz sa z nich lesy nevedia spamätať

Ekosystémy sa nevedia spamätať najmä v horúcich a suchých regiónoch Spojených štátov.

20. dec 2017 o 17:19 Renáta Zelná

FORT COLLINS, BRATISLAVA. Zo suchej zeme vytŕčajú holé stromy. Nekontrolovateľné požiare tento rok v Kalifornii zničili takmer pol milióna hektárov lesa a z domov vyhnali viac ako stotisíc ľudí.

Na niektorých miestach požiare stále pokračujú. Lesy sa kedysi z popola dokázali obrodiť.

Podľa novej štúdie vo vedeckom časopise Ecology Letters to už neplatí.

Na tretinu miest spustošených požiarmi sa už pôvodné ekosystémy nikdy nevrátia. Zabráni im v tom zmena klímy.

Požiarom upratujú

Mnohé ekosystémy majú z pravidelných požiarov osoh. Oheň funguje ako akýsi prirodzený upratovač a pomáha rastlinám a zvieratám pripraviť sa na nový začiatok.

Požiar z povrchu pôdy odstráni odpad, do pôdy vráti dôležité živiny a niektorým rastlinám dokonca pomôže pri rozmnožovaní. Semená niektorých ihličnanov sú napríklad zapečatené živicou, ktorá sa roztopí iba v ohni.

Ak však požiare trvajú príliš dlho a pôda zostane dlho suchá, pozitívny účinok sa vytratí. Ekosystémy sa už nedokážu vrátiť do pôvodného stavu.

Vedci skúmali ihličnaté lesy v Skalnatých vrchoch Severnej Ameriky. Zamerali sa na miesta, kde sa od roku 1988 do roku 2011 odohralo 52 požiarov. Na miestach hľadali semená a ich hustotu. Dáta porovnali s lesmi, ktoré v týchto rokoch nehoreli, ale aj s údajmi od teplote a vlhkosti.

Viac skleníkového plynu

Najnáchylnejšie boli práve lesy v suchých oblastiach s vysokými teplotami. Lesy na týchto miestach sa po požiaroch premenili na lúky alebo krovie.

32 percent skúmaných miest sa už z požiaru nedokázala spamätať.

Počet lesov, ktoré sa po požiaroch už neobnovili, sa po roku 2000 zdvojnásobil. Z 19 percent vzrástol počet takýchto miest na 32 percent. Tento vzrast sa zhodoval aj s rastúcimi teplotami a väčším počtom súch.

Samotné požiare do ovzdušia uvoľňujú do ovzdušia oxid uhličitý, skleníkový plyn, ktorý poháňa klimatické zmeny.

"Ak stratíme lesy v dôsledku zvýšeného počtu požiarov a obmedzenej regenerácie, mohlo by to viesť k väčšiemu obsahu oxidu uhličitého v atmosfére," hovorí pre magazín Science klimatológ John Abatzoglo, ktorý sa do štúdie nezapojil.

Lesy totiž pomáhajú odstraňovať oxid uhličitý z ovzdušia. Ak sa stromy nevrátia, cyklus sa môže narušiť.

Budúcej klíme by pomohlo, ak by správcovia lesov vysádzali na miesta namáhané klimatickými zmenami, rastliny, ktoré novému suchému prostrediu dokážu lepšie čeliť.

