Život mohol vzniknúť pred štyrmi miliardami rokov, naznačuje štúdia

Analýza vzoriek ukázala, že mikroorganizmy boli priveľmi zložité na odhadovaný vek.

19. dec 2017 o 18:02 Matúš Beňo

BRATISLAVA. Keď začiatkom 90. rokov minulého storočia vedci opísali potenciálne najstaršie fosílie na Zemi, odhadli ich vek na tri a pol miliardy rokov. Mnohí boli skeptickí, fosílie boli podľa nich len zvláštne minerály, ktoré sa mikroorganizmy len podobali.

Najnovšia analýza však naznačuje, že fosílie nielenže skutočne majú biologický pôvod, ale vedci pri pôvodnom výskume vek mikroorganizmov podcenili.

Štúdia v magazíne Proceedings of the National Academy of Sciences nažnačuje, že mikroorganizmy boli až prekvapivo vyvinuté, schopné fotosyntézy, pričom získavali energiu aj z iných chemických procesov. Vedci si preto myslia, že vzhľadom na takýto vývojový stupeň musel život na Zemi vzniknúť omnoho skôr, približne o 500 miliónov rokov.

Život na našej planéte tak mohol existovať už pred štyrmi miliardami rokov. Výskum zároveň naznačuje, ako mohli mikroorganizmy prežiť v prostredí bez kyslíka.

Rozmanité mikroorganizmy

Skaly s fosíliami našli koncom 20. storočia v západnej Austrálii, jednom z mála miest na planéte, na ktorom sa zachovali stopy po prvotnom živote.