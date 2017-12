Hľadáte darček na poslednú chvíľu? Skúste moderné spoločenské hry

Dosková hra môže výborným darčekom na dlhé zimné večery v spoločnosti ľudí.

19. dec 2017 o 11:15 Matúš Beňo

Ticket to Ride: Európa. Na prvý pohľad jednoduchá, no zároveň veľmi taktická hra.(Zdroj: SME - Matúš Beňo)

BRATISLAVA. S rodinou či priateľmi, deťmi i dospelými či starými rodičmi. Moderné spoločenské hry dokážu zabaviť svojimi nápadmi a možnosťami všetky skupiny, ak si nájdu tu svoju.

Zároveň môžu byť výborným darčekom pod vianočný stromček, ktorý spojí ľudí a odtrhne ich od obrazoviek.

Vybrali sme rokmi a hráčmi overené moderné klasiky. Všetky hry vo výbere sa dajú ľahko naučiť, nie sú náročné a trvajú maximálne hodinu. Zároveň ukazujú, že stolové hry nemusia byť len o hádzaní kociek a posúvaní figúrky.

Vyberali sme tak, aby sa hry dali kúpiť buď priamo v obchode, alebo cez internet na Slovensku.

Priebeh hry Dixit. (zdroj: WIKIMEDIA CC)

Dixit

orientačná cena 23 eur, 3 až 6 hráčov

Originálna a veľmi jednoduchá hra, ktorá je stelesnením myšlienky krása v jednoduchosti. Potrebujete totiž len vašu predstavivosť. Úlohou hráčov je nájsť jednu konkrétnu kartu v celej kope podľa indície, ktorou kartu opísal rozprávač. V kope kariet je sú pritom aj také, ktoré podľa indície vybrali samotní hráči a myslia si, že ju najlepšie vystihuje.

Rozprávač pritom musí myslieť na to, že nemôže kartu opísať doslovne, ale zase ani príliš nejasne, pretože by nedostal body. Každá z 84 veľkých kariet je jedinečná s vlastným mnohovýznamovým obrázkom, v ktorom si každý hráč môže všimnúť niečo iné, a tak sa len tak rýchlo nezunuje.

Ticket to Ride: Európa. Na prvý pohľad jednoduchá, no zároveň veľmi taktická hra. (zdroj: SME - Matúš Beňo)

Ticket to Ride

orientačná cena: 36 eur, 2 až 5 hráčov

Ticket to Ride je jedným z pilierov moderných spoločenských hier a nie nadarmo. Dá sa naučiť za pár minút, téma je blízka mnohým ľuďom a ponúka dostatok taktických možností, aby udržala pozornosť.

Úlohou hráčov je získať čo najviac bodov tak, že na hernej mape obsadzujú vlakové trate medzi dvoma mestami. Čím dlhšia trať, tým viac bodov, ale zároveň aj riziko, že ma niekto predbehne a časť trate získa skôr. V tom momente sa hráč musí prispôsobiť a hľadať iné obchádzky či spôsoby, ako prepojiť dve mestá. Pretože ak to do konca hry nestihne, stráca body. A to môže byť pri väčších tratiach celkom veľká strata. Alebo aj zisk, ak sa ju podarí získať.

Existuje mnoho základných verzií Ticket to Ride, s mapou Spojených štátov, Európy či severských krajín. Okrem malých zmien v pravidlách či drobných doplnkov sú všetky verzii v princípe rovnaké.

Smallworld je hra o získavaní a udržiavaní území a určite nie je pre výbušné povahy. Kombinácií rás a špeciálnych schopností je toľko, že sa hra tak rýchlo neomrzí. (zdroj: SME - Matúš Beňo)

Smallworld

orientačná cena: 43 eur, 2 až 5 hráčov

Dynamická, no veľmi jednoduchá strategická hra, v ktorej hráči bojujú o nadvládu nad územiami. Na začiatku hry si vyberú rasu so špeciálnou schopnosťou, ktorú musia čo najefektívnejšie využiť pri dobýjaní území. No nestačí len územie dobyť, treba ho aj dobre zabezpečiť proti prípadným útokom súperov.

Cieľom je čo najlepšie využiť schopnosti jednotlivých rás a dobývať také územia, ktoré hráčom prinesú najväčší bodový zisk. Avšak treba si pamätať, že čím viac území hráč ovláda, tým je ťažšie ich brániť. A tak sa môže stať, že rasa stratí dych a musí ju nahradiť nová, čím sa dobývanie opäť môže začať.

Smallworld je veľmi konfliktná hra, v ktorej si hráči škodia a oberajú sa o územia, čo nemusí sadnúť každému. No obrovská variabilita rás a špeciálnych schopností, ktoré môžu byť v každej partii úplne iné, predstavujú obrovskú rozmanitosť a neustále objavovanie, čo hra ponúka.

Anglické vydanie Vládcu Tokia. (zdroj: IELLO)

Vládca Tokia

orientačná cena: 28 eur, 2 až 6 hráčov

Šesť príšer, jedno mesto - a len jeden hráč môže ovládnúť Tokio. Aj keď o všetkom rozhodujú kocky, hráči im nie sú vystavení napospas a majú dostatok možností, ako ovplyvniť ich výsledok.

A práve aj v tom je kúzlo hry - odvážim sa hodiť ešte raz a pokúsiť šťastie, alebo sa uspokojím s týmto hodom? Vydržím ešte jedno kolo útokov? A ktorú kartu na posilnenie si mám kúpiť?

Zdanlivo priamočiara hra o hádzaní kockami sa vďaka jednoduchým pravidlám mení na taktický súboj.

V Pandemic musia hráči spolupracovať, aby hru zdolali. Možností ako prehrať, je však mnoho. (zdroj: SME - Matúš Beňo)

Pandemic

orientačná cena: 25 eur, 2 až 4 hráči

Pre všetkých, ktorí nechcú medzi sebou súperiť, ale spolupracovať a poraziť hru samotnú. Svetu hrozia pandémie štyroch nebezpečných chorôb. Ak sa ich šírenie vymkne spod kontroly, prehráte. Ak nezabránite vypuknutiu lokálnych epidémií, prehráte. Prehrať ešte môžete aj inými spôsobmi, no cesta k výhre je jediná - nájsť lieky, ktoré šírenie zastavia.

Hráči sa zhostia odborníkov, ktorí musia spoločnými silami využiť svoje vlastnosti v prospech tímu, aby porazili hru samotnú. Budú cestovať po svete, liečiť miestnych obyvateľov, zakladať výskumné stanice a vymieňať si informácie, lebo len tak zachránia svet.

Pandemic je napínavá hra, v ktorej sa jednu chvíľu môže zdať, že všetko úspešne zvládate, no stačí, aby epidémia vypukla v jednom meste práve v tej najnevhodnejšej chvíli a všetko sa môže zrútiť. Po skončení hry, či už úspešnom alebo nie, môžete ešte dlho debatovať, čo sa pokazilo a čo nie.

Krycie mená. (zdroj: SME - Matúš Beňo)

Krycie mená

orientačná cena: 17 eur, 2 až 8 hráčov

Hra, ktorá z vás spraví amatérskych psychoanalytikov. Hráčov rozdelí do dvoch tímov, pričom úlohou každého je uhádnuť určitý počet slov skôr, než to dokážu súperi.

Oba tímy majú veliteľov, ktorí im povedia nápovedu a číslo. Nápoveda má vystihnúť čo najviac slov a číslo určuje, koľkých slov sa nápoveda týka. Hráči sa zrazu pýtajú, ako to slovo veliteľ myslel? Spôsob, akým veliteľ napovedá, totiž veľa o ňom povie a naopak, spôsob, akým hráči hádajú, zas veľa napovie veliteľovi. Ale treba si dávať pozor, stačí jedno zlé odhadnutie a môže vás to stáť celú hru.

Hra nakoniec nie je ani o vyslovených nápovedách, ako skôr o tom, ako dobre sa poznáte.

