Vybrali sme chytré zariadenia na ruku

Za najlacnejšie zaplatíte len dvadsať eur, s tými najlepšími môžete odhaliť aj závažné choroby.

16. dec 2017 o 9:41 Matúš Paculík

Očakávalo sa od nich, že zmenia celý segment smartfónov, no nakoniec sa stali len ich doplnkami. Vieme bez nich pohodlne žiť, niektoré modely však dokážu výrazne spríjemniť život, či už ten pracovný, alebo aktívny.

Jedine s pridanou hodnotou

Z pôvodne technologických hračiek sa vyprofilovali na užitočné zariadenia a rozdelili na dve základné kategórie. Prvou sú chytré hodinky vytvorené výhradne ako spoločnosť k smartfónu pre zobrazovanie informácií a upozornení.

Tu už veľký záujem nie je, pochopili to aj výrobcovia a v ponuke veľkých firiem by ste ich hľadali márne. Šancu máte len pri neznámych Číňanoch, aj keď sú len zbytočným vyhodením peňazí.

Kúpite ich doslova za pár eur, čomu zodpovedá ich kvalita, funkcie a aj podpora. Nečakajte, že k nim bude vývojár dodávať pravidelné aktualizácie a opravy chýb.

Rovnako je pri nich slabá alebo skôr žiadna dostupnosť doplnkov vrátane rôznych remienkov, ochranných sklíčok a špeciálnych stojančekov pre nabíjanie.

Na základné chytré hodinky za pár eur preto zabudnite, radšej si doplaťte za značkový model, veď najlacnejšie riešenie od Xiaomi stojí len niečo cez e20 eur.

Zdravie je dôležité

Druhý smer vývoja chytrých hodiniek sa zameral na šport a zdravie, aj keď tok informácií je pri nich stále dôležitou funkciou. Ľudia si ich ale kupujú z veľkej časti pre monitorovanie dennej aktivity, meranie srdcovej činnosti a sledovanie športových aktivít.

Športovci si už zvykli, veď majú v ponuke odolné modely s množstvom funkcií. Tu majú skvelé produkty firmy ako Fitbit alebo Garmin.

Na špičkový Garmin si ale pripravte aj poriadny balík peňazí, pri sérii Fenix sa totiž pokojne dostanete až ku hranici 800 eur za verziu s krásnym kovovým remienkom a zafírovým sklíčkom.

Samostatnou kapitolou sú Apple Watch, ktoré zachránili celý segment a sú stále najobľúbenejšie. Navyše dostávajú pravidelné aktualizácie a dokážu odhaľovať viac a viac problémov.

Za najlacnejší Fitbit zaplatíte len necelých 50 eur, Xiaomi nájdete aj za mene jako 20 eur, takže tento typ darčeka vás nemusí zruinovať.

Odporúčané modely:

Fitbit Ionic

Ionic nie sú typické chytré hodinky, v skutočnosti sú tu funkcie chytrých hodiniek len druhoradé. Áno, dokážu zobraziť upozornenia, zabavia vás hudbou, sú tu desiatky aplikácií, no hlavným zameraním stále ostali športové aktivity, meranie tepu a výpomoc pri tréningu.

Fitbit Ionic sa ale konečne odpútal od nudného dizajnu, aj keď má stále prvky podobné so staršími modelmi. Nie je ale jednoduchým náramkom a určite ho môžete nosiť počas celého dňa. Displej tu nie je rušivým prvkom, informácie zobrazuje striedmo a bez zbytočných efektov.

Navyše batéria vydrží na jedno nabitie skoro celý týždeň, takže môžete s čistou hlavou monitorovať aj spánok a pravidelné tréningy. Fitbit preto kupujte hlavne tým, ktorí aktívne športujú a nie sú až tak závislí od svojho smartfónu, či rôznych aplikácií.

S najnovšou aktualizáciou systému výrobca pridal stovku nových ciferníkov a 60 aplikácií vrátane Uber, Deezer, Nest, Hue, Flipboard, či TripAdvisor.

Ionic je užitočný aj pre ľudí trpiacich arytmiou a spánkovou apnoe, keďže je vybavený špeciálnym senzorom na meranie tepu a obsahu kyslíka v krvi. Spolu s Apple Watch je teda komplexným riešením aj pre sledovanie zdravia.

+ dizajn, množstvo funkcií pre aktivity, GPS

- zdĺhavé aktualizácie

Cena: 349 eur (aktuálna cena a dostupnosť Fitbit Ionic)

Samsung Gear Sport

Na prvý pohľad sú na nerozoznanie od klasických hodiniek, dokonca aj vďaka vynikajúcemu displeju dokážu zamaskovať, že pod sklíčkom nie sú skutočné ručičky a schovaný zložitý mechanizmus.

Samsung Gear Sport sú aj napriek názvu hlavne múdre hodinky, s veľkým množstvom funkcií, vlastným systémom a rôznymi aplikáciami. Dokážu vás zahltiť množstvom oznámení, no vibrácie sú našťastie slabé a výrazne neotravujú.

Spolu s hodinkami od Apple majú najlepšie zvládnuté používateľské rozhranie, aj keď je vo svojej podstate úplne odlišné. Otočný prstenec sa Samsungu vydaril, jeho digitálny asistent však nie a je zbytočným doplnkom.

Všetky funkcie a aplikácie ocenia hlavne technologickí nadšenci, možností je veľa a dobrou správou je, že k ich využitiu nepotrebujete výhradne smartfón od Samsungu.

Pripravte sa ale na častejšie nabíjanie, hodinky zvládnu maximálne tri aktívne dni. A často budete umývať aj základný plastový remienok, nečistotu doslova priťahuje. Pri kúpe hodiniek si preto vyčleňte pár eur aj pre náhradný remienok.

+ pekný dizajn, odolnosť, množstvo funkcií

- nekvalitný remienok

Cena: 349 eur (aktuálna cena a dostupnosť Samsung Gear Sport)

Apple Watch

Najznámejšie a najpredávanejšie hodinky sú určené len pre majiteľov iPhonov, Android s Apple Watch bohužiaľ nespárujete. Tie najlacnejšie kúpite za necelých 270 eur, sú ale určené pre menšiu ruku a z úplne prvej generácie.

Tie najnovšie pre väčšiu ruku stoja skoro 400 eur, navyše len s klasickým športovým remienkom. Kvalitnejšie materiály hodiniek a remienkov dokážu cenu zdvihnúť aj niekoľkonásobne, našťastie internet je plný krásnych remienkov za pár eur.

V Apple sa úspešne pokúsili spojiť funkcie múdrych hodiniek, spoločníka pre šport a merania funkcie srdca. Práve tá posledná funkcia je silnou stránkou a hodinky už teraz dokážu odhaliť niektoré choroby vrátane arytmie.

Apple sa teší veľkej podpore vývojárov a preto majú skoro všetky významné aplikácie svoju verziu aj pre hodinky. Systém upozornení a tok informácií je stále najlepší zo všetkých modelov, v tomto smere sú Apple Watch ďaleko pred konkurenciou.

Škoda, že ich treba nabíjať minimálne raz za dva dni. Navyše ani tu nepochodíte s nejakým štandardným konektorom, takže všetci aktívni cestovatelia nech si pripravia ďalších 20 eur pre náhradnú nabíjačku.

+ funkcie, konštrukcia, presnosť merania

- len pre iPhone

Cena: od 269 eur (aktuálna cena a dostupnosť Apple Watch)

Honor Band 3

Cenovo dostupný fitness náramok si kúpite za zlomok ceny modelov od známych značiek, pričom zvláda väčšiu ich funkcií a navyše pridáva skoro mesačnú výdrž na jedno nabitie. To je zároveň veľká výhoda, keďže ani vynikajúci Fitbit Charge 2 nezvládne viac, ako päť dní.

Tu si ale pomáha menším trikom, keďže v režime dlhej výdrže nefunguje detailné monitorovanie spánku a ani neustále sledovanie srdcového tepu.

Honor Band 3 sa dizajnom výrazne nelíši od bežných fitness náramkov, je klasickou kombináciou silikónového remienku a jednotky vybavenej senzorom na meranie tepu a malým displejom.

Od neho ale veľa nečakajte, počas slnečných dní na ňom veľa neuvidíte. Veľa informácií ale aj tak nezobrazuje, všetko dôležité prezradí v aplikácii. Tá je dostupná nielen pre Android, ale aj pre iOS zariadenia.

Zbieraných informácií je dosť, okrem klasického počtu krokov a tepu zmeria dĺžku spánku, vzdialenosť, poschodia, či spálené kalórie. Je pomocníkom aj pri športových aktivitách ako je beh a plávanie.

+ výdrž batérie, cena

- priemerný displej

Cena: 69 eur (aktuálna cena a dostupnosť Honor Band 3)

Xiaomi Mi Band 2

Jeden z najstarších produktov v našom výbere je zároveň aj najlacnejší. Kúpite ho už za približne 35 eur aj v oficiálnej európskej distribúcii, prípadne o 10 eur lacnejšie z čínskych internetových obchodoch.

Jeho konštrukcia je zhodná s Honor Band 3, konkrétne malá jednotka s displejom vsadená do lacného remienku. Do roka ho pravdepodobne budete musieť nahradiť, no ponuka tých náhradných je obrovská a hlavne lacná.

So základným remienkom je celé zariadenie veľmi ľahké a určite vás nebude obmedzovať ani počas celého dňa. Displej ničím neprekvapí, je malý a poskytuje len úplne základné informácie a vibračnú odozvu pri notifikáciách.

Dotykom ho neovládnete, na to je určené tlačidlo pod displejom. Rýchlejšie ako sa preklikávať medzi všetkými položkami, je zobrazenie aplikácie na smartfóne.

Pri tak nízkej cene je Xiaomi Mi Band 2 bezkonkurenčným športovým náramkom, teda ak od neho nevyžaduje sofistikované a hlavne neustále meranie tepu a obrovského množstva športových aktivít.

+ výdrž batérie, cena

- málo smart funkcií

Cena: 25 eur (aktuálna cena a dostupnosť Xiaomi Mi Band 2)