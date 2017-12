Yahoo! zakázal predaj fašistických symbolov

Jeden z najväčších amerických internetových providerov Yahoo! sa rozhodol zakázať predaj fašistických symbolov cez svoje stránky. Zároveň chce zrušiť stránky, ktoré propagujú radikálne rasistické skupiny.

7. jan 2001 o 12:32 Michal FRIŠ

Je to historický okamih, tvrdia svetové médiá. Občianske spoločnosti sa už dlho usilujú brániť nekontrolovanému internetu šíriť rasovú nenávisť. Internet vždy argumentoval slobodou prejavu. Predvčerom sa však rozhodol ukázať, že si dokáže v mene dobrej veci určiť hranice.

Na aukčných stránkach prehľadávača Yahoo! stačí niekoľkokrát kliknúť myšou a môžete kúpiť všetko možné. Okrem miliónov užitočných vecí aj fašistické suveníry nože, dýky, známky či plagáty propagujúce rasovú neznášanlivosť.

Podľa hovorcu Yahoo! sa nedávno predal obraz namaľovaný Hitlerom či plagát príslušníkov SS. To všetko bude zakázané. Yahoo! má v pláne vymyslieť systém, ktorý by kontroloval každú novú ponuku predaja. Nechceme viac zarábať na nenávisti, tvrdí. Predstavitelia Yahoo! ubezpečujú, že rozhodnutie je ich obrou vôľou a že ich neprinútil žiaden súdny verdikt. "Jedna vec je urobiť iečo dobrovoľne, a druhá vec je urobiť niečo, pretože vám to prikážu," povedal pre BBC jeden z ich právnikov.

Preto pokračujú v odvolaní proti verdiktu francúzskeho súdu, ktorý im koncom minulého roku nariadil odstrániť tieto stránky zo siete. Predaj fašistických symbolov je vo Francúzsku trestný, v USA nie. Vznikol tak zaujímavý spor, kto vlastne spravuje nadnárodný internet a či pritom treba dodržiavať zákony

všetkých krajín. Yahoo! s verdiktom francúzskeho súdu stále nesúhlasí, i keď urobil takmer presne to, čo od neho žiadal súd, hoci predtým tvrdil, že kontrolovať každú novú ponuku nie je ani technicky možné.

Prečo to zrazu chce urobiť? "Pretože všetci vo firme máme svoj určitý názor na šírenie nenávisti," povedal pre britský denník The Guardian právnik Yahoo! Michael Traynor. "Ale zároveň máme svoj názor aj na slobodu prejavu, preto pokračujeme v boji s francúzskym súdom," dodal.

Ústupok Yahoo! je úspechom občianskych organizácií ako Wiesenthal Center či Anti-defamation league. "Dúfam, že im to ukáže, že sme o týchto veciach premýšľali v dobrej viere," povedal Greg Wrenn, jeden z riaditeľov Yahoo!.

"Oni" však vedia, že kybernetický rasizmus nie sú len aukčné stránky Yahoo!. Odhaduje sa, že na sieti je viac ako 1400 stránok propagujúcich rasizmus.