Ako by vyzeralo Grónsko, keby sa roztopil jeho ľadovec

Teplé prúdy vplývajú na väčší počet ľadovcov, než vedci čakali.

14. dec 2017 o 17:39 Renáta Zelná

Letecký pohľad na okraj ľadovej pokrývky Grónska.(Zdroj: Hannes Grobe, Alfred Wegener Institute for Polar and Marine Research)

BRATISLAVA. Teplé morské prúdy roztápajú omnoho viac grónskych ľadovcov, ako si vedci doteraz mysleli.

Ukazuje to nová mapa grónskeho podložia, ktoré sa skrýva pod obrovským ľadovcom.

Mapu predstavili na stretnutí Združenia amerických Geofyzikov v New Orleans. Opísali ju aj vo vedeckom časopise Geophysical Research Letters.

Zohrievanie ľadov

Ak by sa roztopil všetok grónsky ľad, hladina morí by stúpla o 7,42 metra. Je to trochu viac, ako hovorili posledné odhady.

Grónsky ľadovec Celková plocha ľadu : 1 799 000 štvorcových kilometrov.

: 1 799 000 štvorcových kilometrov. Objem ľadu: 2 850 000 kubických kilometrov.

2 850 000 kubických kilometrov. Ročne stráca topením 260 miliárd ton ľadu.

Vďaka novej mape totiž vedci zistili, že Grónsko má viac ľadu.

Vrchných 200 metrov morskej vody, ktorá obmýva Grónsko, pochádza z Arktídy. Je preto celkom studená.

Pod hranicou 200 metrov však prúdia omnoho teplejšie prúdy zo vzdialenejšieho juhu.

Do tejto hĺbky, kde je teplota vody o tri až štyri stupne Celzia vyššia, zasahujú aj grónske ľadovce. Podľa novej mapy je ich tri- až štyrikrát viac, ako si vedci doteraz mysleli.

Satelity aj prieskumné lode

Mapa je projektom iniciatívy BedMachine. Dáva dokopy dáta z tridsiatich inštitúcií. Údaje pochádzajú z vesmírnych satelitov, vzdušného a pozemného radarového mapovania, mapovania morského dna a z výskumných lodí.

"Zistili sme, že mnohé ľadovce, ktoré pochádzajú z grónskej ľadovej pokrývky, sú na niektorých miestach hrubšie o sto metrov. Majú komplexné systémy fjordov, ktoré kontrolujú, ako ľadovce reagujú na zmeny z teplejších oceánskych prúdov," píše v tlačovej správe Britského antarktického prieskumu glaciológ Jonathan Bamber.

"Táto mapa zlepší naše chápanie interakcií medzi ľadom a oceánom a takisto spôsobu, akým klimatické zmeny ovplyvnia ľadovú pokrývku."