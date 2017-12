Slováci najviac v roku 2017 vyhľadávali segedín, ako voliť, či Petra Sagana

Spoločnosť Google zverejnila zoznam najviac vyhľadávaných trendov v ich vyhľadávači.

13. dec 2017 o 13:40 Matúš Beňo

BRATISLAVA. Majstrovstvá sveta v hokeji, ako voliť do VÚC, či recept na segedínsky guláš. Spoločnosť Google zverejnila zoznam najvyhľadávanejších trendov, ktoré Slováci v uplynulom roku hľadali cez jej internetový vyhľadávač.

Medzi slovenskými osobnosťami vyhral Peter Sagan, medzi zahraničnými ľudia najviac vyhľadávali Arianu Grande. Slovákom nebol ľahostajný ani odchod speváka skupiny Linkin Park Chestera Benningtona.

Trendy vo vyhľadávači Google v roku 2017:

1. MS v hokeji 2017

2. Voľby do VÚC

3. Piknik Slovo

4. Tour de France 2017

5. Ples v opere 2017

6. Farma 9

7. Farma 8

8. Wimbledon 2017

9. PixWords

10. Stats Royale

Trendy v kategórii domáce a svetové udalosti

1. Voľby do VÚC

2. Ples v opere 2017

3. Hurikán Irma

4. SIAF 2017

5. Black Friday 2017

6. Monitor 2017

7. Adela svadba

8. Kapitán Danko

9. Katalánsko

10. Staromestské slávnosti Žilina 2017

Trendy v kategórii športové podujatia

1. MS v hokeji 2017

2. Tour de France 2017

3. Wimbledon 2017

4. Australian Open 2017

5. ME 21 Poľsko

6. MS do 18 rokov v hokeji 2017

7. Dakar 2017

8. Roland Garros 2017

9. Hokejbal MS 2017

10. Conor McGregor vs Floyd Mayweather

Trendy v kategórii lokálne osobnosti

1. Peter Sagan

2. Boris Pršo

3. Petra Vajdová

4. Lina Mayer

5. Adela Banášová

6. Pavol Rusko

7. Daniela Hantuchová

8. Magdaléna Rybáriková

9. Juraj Droba

10. Rastislav Trnka

Trendy v kategórii svetové osobnosti

1. Ariana Grande

2. Conor McGregor

3. Jiří Kajínek

4. Ed Sheeran

5. Selena Gomez

6. Emma Watson

7. Bruce Willis

8. Shakira

9. Dakota Johnson

10. Lance Armstrong

Trendy v kategórii smutné odchody

1. Chester Bennington

2. Lil Peep

3. Róbert Beňo

4. Leona Kočkovičová Fučíková

5. Jan Tříska

6. Věra Špinarová

7. Květa Fialová

8. Majster N (Jozef Nodžák)

9. Marián Varga

10. Chris Cornell

Trendy s výrazom ako

1. Ako voliť do VÚC

2. Ako naladit.markiza.sk

3. Ako schudnúť z brucha

4. Ako vyplniť daňové priznanie 2016

5. Ako vyrezať tekvicu

6. Ako znížiť teplotu

7. Ako vyčistiť práčku

8. Ako zaspať

9. Ako stiahnuť video z youtube

10. Ako uvariť ryžu

Trendy s výrazom recept

1. Segedínsky guláš

2. Lasagne

3. Špargľa

4. Guláš

5. Marlenka

6. Koložvárska kapusta

7. Ratatouille

8. Grilážky

9. Karfiól

10. Sviečková na smotane

Trendy v kategórii televízne šou a eventy

1. Farma 9

2. Farma 8

3. Let´s dance

4. Miss Slovensko 2017

5. Take me out

6. Oscar 2017

7. OTO 2017

8. Zem spieva

9. Eurovision 2017

10. Baby boom

Trendy v kategórii filmy

1. 50 odtieňov sivej

2. Všetko alebo nič

3. 50 odtieňov temnoty

4. Únos

5. Dunkirk

6. It

7. Thor: Ragnarok

8. La La Land

9. Wonder Woman

10. Rýchlo a zbesilo 8

Trendy v kategórii médiá

1. Topky

2. Nový čas

3. SME

4. Aktuality

5. Pluska

6. Pravda

7. Blesk

8. Denník N

9. Rádio Expres

10. iDNES

Trendy v kategórii jedlo

1. bazový sirup

2. cuketové placky

3. jahodový džem

4. hokkaido polievka

5. cuketový koláč

6. palacinky

7. plnená paprika

8. jablkový koláč

9. tekvicový prívarok

10. zemiakové placky

Trendy v kategórii Androidov

1. Huawei P10 Lite

2. Huawei P10

3. Samsung Galaxy S8

4. Huawei P9 Lite

5. Huawei P9