Hudobník má protézu namiesto ruky. Dokáže s ňou hrať na piano

Protéza využíva ultrazvuk, ktorým prenáša svalové zášklby do pohybu umelých prstov.

12. dec 2017 o 14:32 Matúš Beňo

video //www.youtube.com/embed/HjW1kIt5iQg

Strata ruky pred piatimi rokmi nezastavila Jasona Barnesa v snahe stať sa bubeníkom. Pripevnil si bubenícku paličku na zvyšnú časť ruky a cvičil ďalej.

Výskumníci z Georgia Tech mu neskôr vymysleli špeciálnu protézu s dvomi paličkami. Jednu dokáže ovládať prostredníctvom elektrických signálov, ktoré vychádzajú zo svalov.

Druhú paličku však nemá úplne pod kontrolou - tá totiž sama improvizuje podľa toho, aká hudba hrá.

Výskumníci teraz pokročili a Barnesovi vymysleli novú špeciálnu protézu s jemnou motorikou, vďaka ktorej dokáže dokonca hrať aj na jednotlivé klávesy piana.

"Bolo to absolútne neuveriteľné. Neveril som, že budem, kde som teraz... že budem môcť ovládať všetky prsty," hovorí o vynáleze Barnes vo videu.

Technológia pritom nevychádza zo senzorov mozgu, ale priamo sa prepája so svalmi cez ultrazvuk. Špeciálny algoritmus následne prenáša svalové zášklby do pohybu prstov podľa toho, čo chce Barnes zahrať. Systém využíva to, že svaly, ktoré ovládajú pohyb prstov, sú aj nad lakťom.

"Ak takáto ruka funguje aj pri hraní na tak jemný hudobný nástroj ako piano, technológia by sa dala použiť aj pri iných motorických pohyboch ako kúpanie, česanie či jedenie," opisuje možné využitie výskumník Gil Weinberg.